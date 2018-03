FGR: “Gordo Max” y resto de implicados tenían relación directa con red de trata de personas

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) brindó una conferencia de prensa en relación con la captura de Maximiliano González, "Gordo Max", y otras tres personas, quienes pagaban por tener relaciones sexuales con menores de edad, según confirmó este mediodía la institución.De acuerdo con la información de la Fiscalía, González y el resto de acusados le pagaban -para favorecerse sexualmente- a una red de trata de personas, cuyos miembros fueron condenados en 2015 por el Juzgado Primero de Sentencia."Son personas que de forma individual contrataron el servicio de tratantes", dijo Allan Hernández, director de Unidades Especializadas. La jefa de la Unidad Especializada de Delitos de Trata de Personas, Violeta Olivares, afirmó que los implicados tenían relación directa con la estructura.La FGR se mostró muy hermética y no proporcionó mayores detalles al respecto, argumentando que los casos tienen reserva por tratarse de menores de edad, sin especificar cuántas serían las víctimas afectadas ni sus edades.Hernández aclaró que este es el primer proceso judicial en contra de González y que previamente solo se acercó a la institución para ofrecerse como testigo. "Eso no fue judicializado y no tiene ningún nivel de relevancia con la investigación actual", manifestó.El nombre de Gonzáles fue mencionado por primera vez en agosto de 2014, cuando se capturó a la banda que se dedicaba a prostituir a jóvenes a quienes vendían a presentadores de televisión, locutores y empresarios.De acuerdo con la investigación fiscal de 2014, las adolescentes de entre 13 y 17 años eran engañadas haciéndoles creer que trabajarían en modelaje y publicidad, pero en realidad eran vendidas como sexoservidoras, cuyas tarifas rondaban entre 50 y 300 dólares si eran vírgenes.El resto de capturados son el empresario José Ernesto Regalado, quien fue detenido en el aeropuerto internacional cuando regresaba al país de un viaje en México. Luis Alonso Marroquín Pineda y Salvador García Arévalo.