Fiscalía: Medicina Legal entregó incompleta autopsia de PPI

Sin entregar. El juez Sexto de Instrucción, Roberto Arévalo Ortuño, sigue a la espera que la Fiscalía General de la República (FGR) anexe al expediente judicial del caso de los vinculados al ataque a militantes del FMLN, la autopsia y la partida de defunción del agente PPI Diego Alvarado Peña, principal acusado de matar a dos personas el 31 de enero.

Hasta ayer esos documentos aún no habían sido presentados por el Ministerio Público ante el juzgado. Sin embargo, el juez desconoce cuales han sido los motivos del atraso para la entrega de la autopsia, la cual revelaría los impactos de bala que Alvarado Peña recibió y la trayectoria de las balas.

Fuentes al interior de Fiscalía confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que Medicina Legal sí entregó la autopsia y el acta de defunción, pero que días después fueron devueltos porque "la información estaba incompleta".

Al respecto, el director interino del Instituto de Medicina Legal (IML), Pedro Martínez, rechazó que Fiscalía les haya regresado esos documentos. "No hemos tenido ningún inconveniente. Hemos entregado justo a tiempo los peritajes donde se deben entregar, al que lleva la dirección funcional y no hubo retorno de nada", manifestó.

Al preguntarle a Martínez sobre la versión fiscal de que el informe estaba incompleto, aseguró que no tiene conocimiento al respecto de esa información.

"Medicina Legal no tiene algo para decir que eso es verdad o mentira, no se porque ellos dicen eso", cuestionó el director del IML.

"Se cumplió con el tiempo normal de entregar los resultados de levantamiento de cadáver, la autopsia y también la esquela", añadió Martínez.

Arévalo Ortuño cuestionó recientemente el actuar fiscal, ya que les ha solicitado esos documentos en reiteradas ocasiones. "La Fiscalía sigue en deuda con la justicia, no ha presentado ni la partida de defunción ni mucho menos la autopsia que es muy importante para el desarrollo del proceso", aclaró.

El 15 de abril pasado, la fiscal del caso aseguró que ya tenían en su poder la autopsia y que la entregarían a más tardar el 19 de abril. Pero ese documento sigue sin llegar a las instalaciones del Juzgado Sexto de Instrucción.

Ampliación

Ortuño cree que es probable que el periodo de instrucción sea ampliado. Aseguró que la fiscal del caso le ha manifestado la opción de solicitar un tiempo de tres meses más para realizar algunas diligencias que tienen pendientes. Eso quiere decir que se extendería hasta septiembre.

Además, señaló que es posible que ya no realicen la reconstrucción de los hechos que quedó pendiente.

"Aún estoy valorando si hago esa reconstrucción en vista de que la fiscal, que tampoco me trae ese video, en el cual consta que el que se llevó al herido (Alvarado) no fue al Hospital Rosales, sino que se fue a estacionar 12 minutos al parque Bolívar y después regresó al MINSAL. Si tiene ese video, ¿Para qué me serviría la reconstrucción? Entonces a lo mejor no la hago", enfatizó el juez.