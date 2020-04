FGR: Ni Bukele ni alcaldes pueden imponer toques de queda; ministros de Defensa  y Salud declararán por caso puerto de La Libertad

Ni el presidente de la República Nayib Bukele ni los alcaldes pueden imponer toques de queda, reiteró este miércoles el fiscal general Raúl Melara y advirtió que la institución que dirige no lo permitirá.

"Eso no es constitucional, no es legal, y lo advertimos desde un inicio", dijo durante la entrevista de esta mañana en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

"Lo único que puede hacerse es realizar toques de queda bajo un régimen de excepción, que hoy por hoy no lo tenemos. Eso solo puede ser autorizado por la Asamblea Legislativa", aclaró.

El viernes, el presidente Nayib Bukele comunicó por Twitter que quedaba prohibida todo tipo de circulación en la zona del puerto de La Libertad y militares y policías fueron enviados a cumplir su orden, supuestamente como una medida contra el covid-19. Nadie podía salir de sus viviendas, ni siquiera para buscar alimentos o medicinas.

Además, Bukele dijo que los alcaldes podían tomar las decisiones que consideraran pertinentes en sus municipios y algunas alcaldías comenzaron a anunciar el endurecimiento de las restricciones.

Ante tal situación, Melara advirtió el lunes en Twitter que la Fiscalía procesaría a quienes impusieran toques de queda.

Este miércoles, el fiscal general dijo que "las alcaldías que anunciaron toque de queda, gracias a Dios, dieron marcha atrás y ninguna ha implementado toque de queda". "Si fue por anuncio de la Fiscalía que íbamos a procesarlos si lo hacían, si fue porque recapacitaron, no lo sé... el hecho es que este día en el monitoreo que estamos haciendo en todas las alcaldías que han anunciado este tipo de medidas, hoy por hoy, ninguna la está echando a andar", manifestó.

Caso Puerto de La Libertad

Durante el viernes y sábado los habitantes del puerto de La Libertad no pudieron acceder a alimentos y productos de primera necesidad ni circular por otras necesidades, por orden de Bukele.

Melara dijo que realizan una investigación por lo ocurrido en el puerto de La Libertad pero que todavía no puede decir si ahí se hizo o no un toque de queda.

Lo que sí dijo es que la orden no llegó por un tuit, como parecía, sino que ese viernes 17 se emitió un decreto ejecutivo en el ramo de Salud "que da facultades para hacer ciertas cosas". Dijo que lo están analizando y consultando a expertos de salud como parte del proceso.

"El hecho que un funcionario se salte las trancas, los procedimientos, no significa que yo como fiscal general lo voy a hacer... yo como fiscal general no me voy a saltar esos pasos, no me voy a tropezar", dijo, para exponer que todo se hará en los debidos tiempos.

Este martes ha ido citado el ministro de Defensa Francis Merino y el miércoles deberá acudir el ministro de Salud Francisco Alabi a declarar como testigos. Melara dijo que tendrán que dar explicaciones sobre lo sucedido.

Mencionó que si bien los ministros siguieron órdenes de Bukele, "nadie está obligado a seguir una orden si no está consciente de lo que puede conllevar".

La próxima semana será citado el director de la Policía Nacional Civil (PNC) Mauricio Arriaza Chicas. No mencionó si citarán al ministro de Justicia Rogelio Rivas.

Explicó que si los citados se niegan a acudir serán convocados una segunda vez y si tampoco llegan se citarán "por apremio", es decir, serán llevados por la Policía Nacional Civil (PNC).

Por otra parte, Melara recordó el incidente que ocurrió con un militar en uno de los tres retenes instalados en el puerto de La Libertad que se negó a darle información sobre lo que estaban realizando e incluso se negó a identificarse. Melara dijo que tiene "la suficiente inteligencia emocional que el cargo demanda" y no actuará en su contra.

"Antes que militar es ciudadano y él podrá haber tenido algún temor a autoincriminarse ante las preguntas de la Fiscalía y todo ciudadano tiene derecho a no autoincriminarse", consideró.

"Lo que nos llenó de sorpresa y es una actitud lamentable fue la del mismo ministro (de Defensa) que sabiendo de nuestra presencia lo que hizo fue abandonar el lugar y dejar al pobre militar para que diera las explicaciones", señaló Melara.

Dijo que los que en un futuro implementen toques de queda serán procesados inmediatamente.

En el tema del toque de queda no hay lugar a duda, es delito. Hacer un toque de queda es un delito, lo menos son actos arbitarios", reiteró.