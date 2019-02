FGR abre investigación contra Funes por compra de diputados

El anuncio lo hizo en su cuenta particular de Twitter: "En reunión de seguimiento con las Unidades Especializadas he ordenado abrir investigación sobre el audio de expresidente Funes (sic) por posible compra de diputados", publicó el fiscal general, Raúl Melara, ayer por la mañana.

El texto lo acompañó de una fotografía donde se aprecia a Melara junto con el fiscal general adjunto, Allan Hernández; y seis directores de áreas especializadas de la Fiscalía.

Cinco horas después, Melara apareció en un video de 21 segundos de duración, colgado en la cuenta de Twitter de la FGR, donde dijo: "Es un tema que hay que investigar y determinar la veracidad del audio. Hay que investigar a las supuestas personas que están involucradas en este tema".

El principal indicio de la pesquisa fiscal en el caso es la misma voz de Funes: audios publicados a principios de este mes por la Revista Factum donde el exmandatario supuestamente revela que el primer gobierno del FMLN (2009-2014) pagó con fondos públicos para que diputados votaran en la Asamblea Legislativa a conveniencia de Casa Presidencial.

En uno de esos audios, que según Factum fue grabado en 2014, se escucha a Funes hablar con uno de sus amigos de mayor confianza durante su administración: Miguel Menéndez, "Mecafé", procesado en detención provisional por formar parte de la estructura que desvió fondos públicos en alianza con el exmandatario.

En esa plática, Funes le dejó claro a "Mecafé" que Hérbert Saca –primo del expresidente Antonio Saca (condenado por haber confesado corrupción durante su gestión)– era su principal operador para poder manejar a los diputados de la Asamblea.

"Ubiquémonos. Yo me tengo que preocupar por los problemas que son fundamentales, por los problemas que se pueden manejar. Hérbert Saca yo sé que es un hombre que, una vez termine el gobierno y yo deje de darle el dinero para que compre a los diputados, va a cambiar su actitud. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué sabe él de mí? No sabe nada. Que me vende relojes, que me consigue joyas… Hasta allí", se escucha decir al exmandatario en los audios publicados por la revista.

La supuesta confesión de Funes sobre la entrega de sobornos a los diputados para asegurarse los votos para la aprobación de préstamos internaciones, las elecciones de segundo grado y el presupuesto anual del país fue más allá, según se le escucha decir en otra parte de esa conversación con su amigo "Mecafé".

"Yo sé que Hérbert se queda con $150,000 o $200,000 de eso. ¡Que se quede! ¿Qué vamos a hacer?", se escucha.

Un exfuncionario, que supo de los movimientos contables de Casa Presidencial durante la gestión de Funes, le confirmó a Factum que el expresidente ocupó entre $38 millones y $40 millones para comprar voluntades en la Asamblea Legislativa.

Aunque los audios no apuntan a ningún partido político en específico, ni mucho menos a un diputado en particular, exfuncionarios vinculados al quehacer legislativo le confirmaron a la revista que hubo arreglos económicos a cambio de apoyo o información con la mayoría de bancadas.

Mario Tenorio, diputado de GANA, dijo: "Hérbert Saca es amigo de muchos diputados de nuestro partido, pero no tiene nada que ver con GANA". Agregó que solo es un "allegado y tiene amistad con todos los diputados de GANA, pero no tiene ninguna responsabilidad partidaria".

René Portillo Cuadra, diputado de ARENA, aseveró que la investigación anunciada por el fiscal general contra el supuesto soborno de diputados es necesaria porque "el dinero público no puede servir para tomarse las instituciones y ponerlas al servicio un presidente o de un partido. Ojalá que se individualice quién pagó y quiénes lo recibieron".

Rodolfo Parker, del PDC, consideró que "toda investigación es positiva, sobre todo en asuntos que tengan que ver con el ejercicio de las responsabilidades de los funcionarios".

Funes, asilado en Nicaragua, reaccionó en su cuenta de Twitter al comentar: "Cómo es que la FGR inicia una investigación sobre unos audios de dudosa procedencia y claramente manipulados; audios que además no han sido certificados por ningún perito". Además, se quejó de que la defensora nombrada por la Procuraduría General, que lo representa en otros casos relacionados con corrupción, no se ha comunicado con él.