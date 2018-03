FGR acusa a clientes de red de trata de menores

Lee también

La Unidad Especializada de Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR) omitió ayer señalar por el delito de estupro a cuatro supuestos clientes de una red tratantes de menores, pero sí los señaló por pagar para tener relaciones sexuales con menores.Los detenidos incluyen a un reconocido presentador de televisión –Maximiliano González, conocido como “Gordo Max” –, un empresario y otros dos hombres.El delito está definido según la legislación salvadoreña como “el que tuviera acceso carnal o por vía vaginal o anal mediante engaño con persona mayor de 15 años y menor de 18”.Violeta Olivares, jefa de esa unidad fiscal, dijo ayer en conferencia de prensa que esa “conducta ya fue condenada en otro proceso judicial”, haciendo referencia al caso contra ocho miembros de una estructura de trata de personas que fue sentenciada en 2015 precisamente por el delito de trata de personas, no por estupro.Sin embargo, la fiscal Olivares reiteró que “por el delito de trata de personas ya condenaron a las personas que explotaron sexualmente a las víctimas”. La jefa fiscal, además, aseveró que, de acuerdo con los resultados de las investigaciones, González, el empresario Ernesto Regalado, Luis Alonso Marroquín Pineda y Salvador García Arévalo serán procesados porque pagaron por tener relaciones sexuales con menores de edad; no así por tener acceso carnal con ellas.Una representante de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), quien no quiso identificarse, explicó que procesar a un hombre que pagó por tener relaciones sexuales con una menor de edad daña la imagen de la víctima por la percepción de las personas que tienen sobre el concepto de prostitución. “En el imaginario social salvadoreño, una mujer en situación de prostitución se le considera que es menos víctima que una niña que vivió el estupro de otra manera. El riesgo puede ser que el trato que tengan las víctimas sea distinto”, dijo la representante de la organización.De acuerdo con la información de la fiscalía, González, Regalado y el resto de acusados le pagaban a una red de trata de personas a cambio de obtener los servicios sexuales de las menores de edad. “Son personas que de forma individual contrataron el servicio de tratantes”, dijo Allan Hernández, director de Unidades Especializadas.La FGR, sin embargo, se mostró muy hermética y no proporcionó mayores detalles al respecto, al argumentar que los casos tienen reserva por tratarse de menores de edad, sin especificar cuántas serían las víctimas afectadas, sus edades o las fechas del delito.En 2014, la fiscalía informó sobre la captura de 11 personas que conformaban una red que contactaba a menores de edad para ofrecerles trabajo como edecanes y modelos.El cabecilla de la red, según la FGR, era Daniel Armando Pérez, quien citaba a las jóvenes y a los “clientes” en centros comerciales. En ese año, la fiscalía reveló que Pérez cobraba distintos precios por los servicios sexuales de las jóvenes y obtenía más ingresos cuando vendía la virginidad de las adolescentes. Cuando la red fue capturada, el entonces fiscal general, Luis Martínez, omitió hablar sobre el caso, y la FGR acusó a los miembros de la red, pero no a los clientes. Sobre esto, Hernández dijo que “quedaba la etapa de los clientes, que era una deuda que tenía la fiscalía”.El “Gordo Max”, quien es locutor de radio y presentador de un programa de televisión, fue capturado por ser parte de estos clientes.González fue detenido el lunes por la noche por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando salió de su vivienda. En 2014 circuló el rumor de que el locutor llegó a las oficinas de la Fiscalía para ser testigo criteriado. Sin embargo, el jefe de las Unidades Especializadas desmintió esa versión y aclaró que es el primer proceso judicial que enfrenta.“El proceso judicial inicial es este. En algún momento se acercó a la institución para ofrecerse como testigo, pero eso no fue judicializado y no tiene ninguna relevancia con la investigación actual”, aseveró Hernández en conferencia de prensa.Regalado fue detenido el lunes por la noche en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero cuando regresaba al país de un viaje por México. Regalado es directivo de varias empresas. En cuanto a García Arévalo y Marroquín Pineda, la FGR dijo que ambos son ingenieros.