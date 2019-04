FGR acusa a cura por agresión sexual a niña, defensa critica que Arzobispado lo condenó anticipadamente

Belma Rivas, abogada defensora del sacerdote guatemalteco José Boror Uz, acusado de agresión sexual a una niña de seis años, dijo esta mañana que le "indignan" las disculpas que pidió ayer el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, a la supuesta víctima sexual del religioso.

La abogada consideró que las disculpas del arzobispo capitalino condenan al padre guatemalteco antes de que enfrente el proceso judicial en su contra. Rivas hizo referencia a las declaraciones que Escobar Alas dio ayer en su habitual conferencia de prensa dominical. "Desde ya, en nombre de la Iglesia, pido perdón a la víctima y su familia", dijo el arzobispo.

"Él (arzobispo Escobar) no conoce el caso, no sabemos incluso quién es la víctima. Entonces, ¿pedir en desatino perdón a una víctima qué significa? Lo está condenando al padre públicamente, dando a entender que él ha tenido acceso a la víctima. Eso es hasta tentatorio porque la Constitución de la República claramente nos dice hasta ser vencidos en juicio es que se va a declarar si el padre es culpable o no", dijo Rivas.

Las declaraciones de Belma Rivas fueron dadas esta mañana luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en el Juzgado Décimo de Paz la acusación contra el sacerdote, quien fue detenido el sábado por la mañana debido a una orden de captura administrativa que giró la FGR.

"Él (Escobar Alas) como obispo tiene que estar atento y saber quiénes son sus sacerdotes. Ellos muchas veces son sus confesores, debe saber la actitud. El padre tiene una actitud intachable de más de 30 años de estar en el país. (El arzobispo) no se ha comunicado con nosotros para nada, nos cerró las puertas, dijo que no quería mezclar nada de la iglesia con esta situación", agregó.

La abogada dijo que Boror Uz padece de hipertensión y también ha sufrido dos derrames cerebrales en años anteriores, por lo que solicitará que el juzgado le permita enfrentar el proceso en libertad preventiva.

Un grupo de feligreses católicos llegó a las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez para apoyar al sacerdote, que debe afrontar hoy la audiencia inicial.