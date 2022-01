FGR apeló medidas otorgadas a Ramírez Landaverde

El ministerio público solicitó a un tribunal superior que revoque las medidas alternas a la detención decretadas al ex funcionario.

El pasado 24 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de apelación ante la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, en la que solicitó que anulen las medidas sustitutivas a la detención otorgadas por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, a favor del ex ministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde y para el ex inspector general de Centros Penales Ramón Fernando Roque.

Los ex funcionarios recibieron el pasado 14 de enero las medidas alternas a la detención provisional, luego de una audiencia especial de revisión de medidas solicitada por la defensa, que argumentaba que no existía peligro de fuga por parte de los imputados, a quienes la Fiscalía acusa de actos arbitrarios. A Ramírez Landaverde también le imputan el delito de peculado, en calidad de cómplice necesario.

La representación fiscal aseguró ese día que no estaban de acuerdo con la resolución decretada por la jueza y que apelarían ante un tribunal superior. Los defensores de Landaverde y Roque señalaron que este era un proceso largo y que los ex funcionarios aún no habían recobrado su libertad.

La Cámara de lo Penal tiene 15 días hábiles, desde el día de su presentación para resolver la apelación del ministerio público. En ese periodo los dos imputados deberán permanecerán en prisión.

Por su parte, las medidas decretadas por la jueza son que no deben cambiar de domicilio, no salir del país, la imposición de un brazalete electrónico, el pago de una fianza de $10,000 y no deben acercarse a personas que pueden estar vinculadas a la investigación del caso.

Además, la jueza señaló que si no habían brazaletes, la fianza a pagar debía ser de $15,000 por cada imputado. Dependerá ahora de la Cámara si los dos imputados enfrenten el proceso en libertad o si continúan detenidos durante la fase de instrucción en el Centro Penal La Esperanza conocido como Mariona.

Los dos imputados están acusados de desviar fondos de las tiendas penitenciarias hacia la Asociación Yo Cambio (Asocambio), cuando estuvieron a cargo.

Ramírez Landaverde y Fernando Roque se presentaron de forma voluntaria al juzgado el 6 de diciembre pasado luego que fuera recibida la notificación de la Cámara Tercero de lo Penal, quien resolvió la detención en contra de los ex funcionarios y 19 imputados más.

En esa ocasión, Landaverde explicó que se sometería a todos los procesos que ordenen los tribunales, para colaborar con las autoridades. "Este es un caso eminentemente político. Confiamos que en que no hemos hecho nada malo y vamos a dar pelea", señaló el exfuncionario.