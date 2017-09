FGR arremete otra vez contra Órgano Judicial por casos perdidos

El fiscal general de la república, Douglas Meléndez, criticó ayer al Órgano Judicial por los casos que recientemente ha perdido la Fiscalía General de la República (FGR) en los tribunales. Denunció que los jueces no han valorado las pruebas que los fiscales presentaron para conseguir condenas.

Sin castigo ejecución ilegal cometida por GRP

Meléndez señaló que la Fiscalía se enfrenta por un lado a la criminalidad y por el otro al Órgano Judicial. “Nos estamos enfrentando a la criminalidad, pero también a un sistema de justicia penal que no responde. Esto no nos va a desanimar, vamos a impugnar esas resoluciones. Pero aquí hago un llamado a los jueces, porque son jueces de la Constitución y no deben ser insensibles al problema del crimen que hay en este país”, dijo.

El fiscal agregó que los jueces tienen criterios distintos a la hora de aplicar la ley en contra de una empleada doméstica y en contra de un supuesto líder de una estructura criminal.

“Sinceramente no comprendo los criterios de los jueces. En oriente, por ejemplo, un juez condenó a una empleada doméstica por el mismo delito por el que (José Misael Cisneros) ‘Medio Millón’ fue absuelto. No es posible que a una doméstica sí la condenen por lavado de dinero y a este otro señor no, cuando las circunstancias han sido similares”, subrayó el fiscal.

Fiscalía pide, con pocas pruebas, pena máxima para policías

Policía envía pruebas inconclusas: Fiscal

Meléndez también dijo que en las escenas de supuestos enfrentamientos, los fiscales encuentran que los policías han ejecutado a personas y que han manipulado las escenas. En la investigación, además, la Policía envía actas de pruebas balísticas inconclusas, por lo que es difícil determinar cuál arma fue utilizada para cometer una ejecución extralegal.

“Vamos a investigar qué es lo que está pasando, ya que la Policía nos envía actas inconclusas sobre las armas utilizadas. Es que no vamos a permitir que la Policía esté ejecutando. Eso no quiere decir que no estemos apoyando a la Policía. Pero es importante que no ejecuten ni manipulen escenas porque sino los vamos a capturar y procesar”, sentenció el fiscal.