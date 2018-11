FGR busca 8 años de cárcel para ex fiscal general

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador la pena máxima, es decir, ocho años de prisión para el ex fiscal general Luis Martínez, quien desde ayer enfrenta su primer juicio, acusado de divulgación de material reservado en perjuicio del sacerdote español Antonio Rodríguez.

El fiscal del caso explicó que la solicitud de la condena máxima está basada en que Luis Martínez era funcionario en el momento en que presuntamente divulgó conversaciones privadas del sacerdote, conocido popularmente como padre Toño.

"En caso de encontrarse culpable, por ser él un exfuncionario, (solicitaremos) ocho años de prisión. Es el máximo de la pena, y es lo que nosotros estaríamos solicitando al final de la presente vista pública", dijo ayer el fiscal a la salida de la sala 3-C del Centro Judicial Isidro Meléndez, donde la prensa no tiene acceso porque el caso guarda reserva.

La petición está fundamentada en el artículo 34 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, en el cual se lee que "el que revele, divulgue o utilice en forma indebida la información obtenida en el curso de una intervención de telecomunicaciones autorizada, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años".

La tesis de la fiscalía es que el exfiscal Martínez divulgó conversaciones de la vida privada del sacerdote, para chantajearlo en el marco de la tregua entre pandillas, que ocurrió en 2012.

Las conversaciones fueron obtenidas de manera ilegal a través de escuchas telefónicas, asegura la investigación fiscal.

"El fiscal general, en el ejercicio de su función, divulgó información reservada que no tenía que haber divulgado", ratificó el fiscal del caso.

Martín Santos, uno de los abogados defensores del exfiscal, defendió la inocencia de su cliente. "De las mismas declaraciones de los testigos implica en algunos casos falta de prueba objetiva dentro del proceso", dijo.

Santos también detalló que, a su juicio, los audios presentados por la FGR son ilegales, por lo cual espera que la jueza no los tome en cuenta: "Esta defensa cree que los audios no son legales dentro de este proceso. No quisiera entrar en muchos detalles porque es parte de la estrategia; los audios son generales, no específicos".

Ayer, en el primer día de vista pública, la jueza juramentó a ocho de los 14 testigos de cargo ofrecidos por la fiscalía, de los cuales solo uno culminó su testimonio. La audiencia fue suspendida a las 2:55 de la tarde mientras el segundo testigo brindaba su versión, según confirmaron las partes involucradas.

Este es el primer juicio que enfrenta Martínez, quien es procesado en dos casos más: uno donde es acusado de haber hecho favores, con ilegalidades, al prófugo Enrique Rais; y en otro es acusado de vender impunidad y tomar fondos de la FGR.

El juicio continuará hoy desde las 8:30 de la mañana.