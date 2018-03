FGR: cámara negó audiencia virtual a Funes

Lee también

Andrés Amaya, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía general de la República (FGR), explicó ayer que las magistradas de la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro denegaron el método de videoconferencia con el cual el expresidente Mauricio Funes había ofrecido declarar en la audiencia probatoria que estaba programada para ayer en la mañana.“Le dijeron que la prueba se vierte en el lugar, de viva voz, por eso se estaban denegando la petición de la videoconferencia”, aseguró Amaya.Enrique Araujo Machuca, abogado defensor del expresidente Funes y de su hijo, Diego Funes, presentó un escrito a la cámara el pasado 10 de enero en el que expresamente solicitó que al no poder comparecer Funes ante el tribunal, debido a que no puede entrar al país porque supuestamente teme por su seguridad, “preste su declaración de propia parte, en las instalaciones de la embajada de El Salvador en la República de Nicaragua... No propone que su declaración de propia parte, sea tomada en su domicilio particular, en virtud de que dicha información podría hacerse del conocimiento público y se pondría en peligro tanto su vida como su integridad física”.LA PRENSA GRÁFICA se comunicó con una delegada de la embajada de El Salvador en Nicaragua, quien negó rotundamente que en algún momento la sede haya sido notificada y mucho menos haya autorizado alojar dicha diligencia judicial.El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía manifestó que el representante legal de Funes en vez de presentar argumentos para mantener el método de videoconferencia, presentó el lunes por la tarde un recurso de revocatoria por dicho procedimiento, el cual fue admitido por la cámara y por esta razón se suspendió la audiencia de ayer. El tribunal otorgó tres días a las partes para que se pronuncien.Amaya explicó que el abogado de Funes también solicitó a las magistradas una asistencia internacional para que se garanticen las medidas de seguridad de su representado durante el ejercicio de su derecho a declarar en la audiencia probatoria.Ángel Samuel Torres Rojas, abogado de la ex primera dama Vanda Pignato confirmó que el recurso de revocatoria interpuesto por la defensa del exmandatario “radica sobre la forma en que se va a introducir al proceso la declaración del expresidente Funes Cartagena”. La defensa mantiene que se le debe permitir a Funes brindar su declaración desde Nicaragua, y la cámara había considerado algunas herramientas tecnológicas sobre las que la defensa decidió pedir revocatoria.De momento las pruebas ofrecidas en el proceso son: el peritaje financiero para conocer la procedencia de los $728,000 existentes en el patrimonio familiar de Funes, el cual no pudo justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y el testimonio del exmandatario.Pignato, quien sí se presentó a la cámara ayer, dijo que estaba satisfecha con lo establecido en el peritaje financiero realizado porque, según ella, muestra que no hay evidencia de que los fondos por los que fue acusada hayan sido sustraídos del erario público. Su abogado adelantó que utilizará el peritaje como prueba de descargo a favor de la funcionaria. “Podemos confiar en un fallo absolutorio, que desestime las pretensiones de fiscalía, en tanto que el perito ha desvirtuado de que provengan de fondos del erario ilegalmente aprovechados”, aseguró el defensor.La secretaria de Inclusión Social está siendo acusada luego de que su exesposo no pudo justificar la procedencia de más de $194,924 que utilizaron para el pago de créditos conjuntos. Un grupo de activistas y empleadas de ISDEMU llegaron a la cámara a apoyar a la funcionaria.