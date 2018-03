FGR: cartel de Metapán trabaja con cartel de Guatemala

Lee también

Douglas Meléndez, fiscal general de la República, perfiló ayer a una estructura de narcotraficantes que opera en Metapán, Santa Ana, y cuyos miembros fueron capturados recientemente: dijo que dicha estructura trabaja de manera directa con un cartel de Guatemala, que se ha vuelto muy fuerte, ya que ha involucrado a decenas de personas durante varios años.El proceso de investigación de esta estructura se derivó luego de que las autoridades incautaron 160 kilogramos de cocaína mientras era transportada por Élmer Renán López Quijada y Josué Eliseo Quijada, en un pick up desde la playa El Cuco, en San Miguel, hacia Metapán. Estos se encuentran detenidos actualmente de manera provisional mientras se cumple la etapa de instrucción del caso.“Ya requerimos y hay un proceso abierto, por la incautación a dos personas. Esa estructura es grande, esa estructura es fortísima, estamos ampliando la investigación porque puede haber decenas de personas en ese grupo que está trabajando con un cartel de Guatemala”, dijo el funcionario.El operativo policial fue montado, según la acusación fiscal, debido a un aviso recibido por las autoridades sobre que la droga se iba a transportar en tres pick up; sin embargo, solo uno de estos fue detenido en Lourdes, Colón (La Libertad).Según la información fiscal, los otros dos pick up cargados de droga que se esperaba detener iban a ser manejados por Milton Quijada García y Alexánder García Jordán, pero ellos no fueron capturados.En un primer momento, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, aseguró que dicha incautación de droga podría estar vinculada al cartel de Texis; sin embargo, el fiscal general aseguró que todavía no han logrado determinar si dicho decomiso guarda alguna relación con las redes de narcotráfico que las autoridades han dado a conocer que operan en el país.Según Meléndez, dicha organización se dedica al tráfico de droga y “otros ilícitos”. Además afirmó que estas personas tienen propiedades tanto en El Salvador como en Guatemala.La Fiscalía allanó recientemente las residencias de los sospechosos Milton Quijada García y Alexánder García Jordán en el Valle de los Quijada, cantón Mal Paso, en el norte de Metapán.Las autoridades publicaron imágenes de las lujosas residencias en las que encontraron rastros de cocaína, dinero en efectivo, municiones, además de otras evidencias.