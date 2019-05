FGR condiciona confesión de Ana Ligia de Saca a reintegro

La Fiscalía General de la República (FGR) suspendió momentáneamente ayer el acuerdo que tenía con la ex primera dama de la república Ana Ligia Mixco de Saca, quien estaba dispuesta a declararse culpable ante un juez por el delito de lavado de dinero a cambio de una condena de tres años de trabajos de utilidad pública, sin ingresar a prisión, tal como fue anunciado el 1.º de abril pasado.

La cancelación fue confirmada ayer por German Arriaza, director fiscal contra la Corrupción y la Impunidad, mientras la ex primera dama y 12 personas estaban en una audiencia de anticipo de pruebas, acusadas de ayudar a lavar $22 millones al expresidente Elías Antonio Saca, condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable de desviar $301 millones de fondos públicos durante su gobierno (2004-2009).

"Sí, había acuerdo con dos de estas personas (Ana Ligia de Saca y César Funes Cruz); pero al apartarse de los mismos, nosotros como fiscalía estamos solicitando que se dejen sin efecto esas solicitudes de procedimiento abreviado y que continúe el proceso ordinario", confirmó Arriaza afuera de la audiencia que desarrollaba el Juzgado Séptimo de Instrucción.

El jefe fiscal agregó que desde el inicio acordaron con Ana Ligia de Saca el reintegro de los $17 millones: "No ha habido en ese caso en particular ninguna modificación. La negociación entre fiscalía y defensa es que debe devolver al Estado la cantidad total".

La fiscalía reclama a Ana Ligia de Saca $17,344,229.07, según consta en el expediente judicial un peritaje financiero que fue presentado por los fiscales del caso al juzgado a finales de marzo.

El desacuerdo entre fiscalía y defensa nació en abril pasado, cuando el abogado Miguel Flores Durel señaló que el reintegro del dinero no era parte de las negociaciones con la FGR. "Hay un acuerdo en el reemplazo de la pena. En el tema de la acción civil yo le estoy explicando que ellos (FGR) tienen su posición y yo tengo otra posición", dijo en ese momento.

Pero ayer, luego de conocer la suspensión del proceso por parte de la fiscalía, Flores Durel matizó sus declaraciones y señaló que la ex primera dama no puede pagar los $17 millones porque todos sus bienes están incautados. El abogado agregó que el proceso abreviado (confesión de delito por reducción de pena) está en peligro porque la fiscalía quiere una fianza que garantice el pago del dinero.

Posturas. La fiscalía y la defensa dijeron que están dispuestos a continuar con el proceso normal si no llegan a un acuerdo para un juicio abreviado.

"Lo que ocurre es que mi representada tiene sus bienes con medidas cautelares, controlados, y por lo tanto no dispone de bienes para dar esa cantidad. Hace unos días nos notificaron (fiscalía) que querían una garantía, una fianza, no es que se haya roto el acuerdo", explicó Flores.

Ambas partes coincidieron en que están a disposición de retomar en cualquier momento las negociaciones para el proceso abreviado, aunque la fiscalía fue clara en condicionar la negociación: "La @FGR_SV no ha variado nada. Si no se devuelve el dinero, no puede haber trato. Simple", escribió en su cuenta personal de Twitter el fiscal general de la república, Raúl Melara.

E juzgado instaló ayer una audiencia de aportación de pruebas donde declararon anticipadamente dos testigos protegidos, con la intención de asegurar su testimonio antes de un eventual juicio.

Los testigos fueron identificados únicamente con las claves Príamo y Prometeo, un excontador de Grupo Samix y un publicista de la empresa América Publicidad, respectivamente.

Príamo dijo ante el juez Miguel García que, durante la presidencia de Antonio Saca, el Grupo Samix llevaba los registros contables de forma "irregular", con lo que trataban de ocultar el origen de los fondos.

También explicó que auditores de la empresa Tóchez Fernández encontraron irregularidades en las cuentas de Grupo Samix, pero que luego la firma auditora emitió un informe sin esas incongruencias.

Mientras que el otro testigo, identificado como Prometeo, contó la forma en que negoció contratos de publicidad con el expresidente Saca. La audiencia se instalará hoy.