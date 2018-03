FGR confirma que Rais huyó hacia Dominicana

Lee también

El fiscal general, Douglas Meléndez, dijo ayer que tiene información de que el empresario Enrique Rais, su sobrino Hugo Blanco Rais y el abogado Ernesto Gutiérrez viajaron desde Guatemala a República Dominicana.“La información que nosotros tenemos es que el día 14 el señor José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais y Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala salieron de Guatemala en el avión matrícula N54HT que es del grupo Rais”, aseguró el titular de la FGR.El viernes 13 de enero, el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador giró las órdenes de recaptura en contra de Rais y seis personas más, tal como se lo mandó la Cámara Primera de lo Penal, porque representaban un peligro de fuga en el proceso judicial.Ese día fue capturado el ex fiscal general Luis Martínez, pero la Policía Nacional Civil (PNC) no encontró al resto de imputados. Sin embargo, este periódico consultó un sitio web de rastreo de vuelos que el viernes 13 en la noche el avión de Rais despegó de Guatemala y aterrizó el sábado en la madrugada en Punta Cana, República Dominicana.El fiscal general explicó que ellos cuentan con información de que “estas personas pudieron haber llegado el día 13 a Guatemala y pudieron haberlo abandonado el día siguiente”.Meléndez agregó que el trabajo de investigación y captura le corresponde a la Policía y no a la Fiscalía. No obstante, ya entregaron la información a INTERPOL. “Este es un caso que puramente le corresponde a la Policía, nosotros estamos abstraídos y se los hicimos llegar a INTERPOL. Es un trabajo policial, nosotros se las hemos compartido, pero esperamos que tengan buenos resultados”, agregó Meléndez.Ulices del Dios Guzmán, abogado del empresario, viajó la semana pasada a Suiza para reunirse con unos abogados y presentar una demanda en ese país en contra de las autoridades salvadoreñas por supuestos actos arbitrarios en contra de su cliente.Meléndez dijo al respecto que la FGR y el sistema judicial ya no son manipulables y por esa razón surgen esos ataques: “Esas son estrategias puramente de abogados trinqueteros, amedrentar y querer intimidar al funcionario para que no haga su trabajo. Nosotros estamos haciendo las cosas correctas y vamos a continuar, no nos vamos a dejar amedrentar”, afirmó el titular de la FGR.La fiscalía presentará un escrito ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la jueza Évelyn Jiménez, quien le otorgó medidas sustitutivas a Rais y a 10 personas más acusadas de actos de corrupción, porque supuestamente fabricaron pruebas en procesos judiciales. La FGR considera que el fallo de Jiménez permitió que los imputados huyeran.