FGR defiende legalidad de retención por 30 días

Ante los diputados de la junta directiva y a los jefes de los grupos parlamentarios, el fiscal general de la República, Raúl Melara, defendió la legalidad de las retenciones que autoridades de seguridad ejecutan desde el sábado por la noche, esto por la cuarentena domiciliar obligatoria que se declaró a nivel nacional.

"El rector de todas las medidas sanitarias es el Ministerio de Salud, tanto el Código de Salud como el régimen de excepción, avalado por la Asamblea Legislativa, así como el decreto ejecutivo habilita al Ministerio de Salud de poder retener a alguien y enviarlo a cuarentena o enviarlo a su casa dependiendo de los análisis que se hagan por parte del Ministerio", declaró el jefe del Ministerio Público a su salida de la reunión con los diputados.

Desde que inició la cuarentena obligatoria y hasta el cierre de esta nota, las autoridades gubernamentales reportaban que 434 personas fueron detenidas y enviadas a cuarentena porque andaban circulando y no justificaron el motivo.

Sobre este actuar opinó el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, quien consideró que el Ejecutivo debería de definir un mecanismo claro y fijo para proceder respecto a los que violen la cuarentena obligatoria.

"El decreto no habla de suspensión de derechos constitucionales, habla de restricción y restringir ciertos derechos pasaba por la libertad de reunión pacífica, el cambio de domicilio y la parte que tiene que ver con la libertad de tránsito, pero eso no faculta que se acumule un delito a una persona. Restringir es simple y sencillamente decirle a un señor que se vaya para su casa pero no llevarlo a una bartolina. Creo que lo que están provocando con esto (la Policía) es un hacinamiento en el que están poniendo en riesgo la salud de todo el país", dijo Ponce.

Fue Melara quien durante el fin de semana, a través de Twitter, dijo que las personas que incumpliera las medidas dictadas por el presidente de la república, Nayib Bukele, "será procesado conforme a la Ley".

Sin embargo, ayer luego de la reunión con los diputados suavizó su postura.

"Hoy por hoy no estamos procesando a nadie, no estamos enviando a nadie a bartolina. Cualquier persona que en su momento se dictamine que reune los requisitos objetivos y subjetivos para ser procesados, van a ser procesados en libertad", dijo el fiscal.

Por su parte, el subjefe de fracción del FMLN, Jorge Hándal, pidió al Gobierno clarificar la aplicación de la medida de cuarentena obligatoria para evitar abusos.

"No estamos en contra de que se tomen medidas por la salud de la población, pero el tema es qué tanto control se tiene sobre lo que está sucediendo... Hay que seguir controlando que no se den estos abusos", declaró Hándal.