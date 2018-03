FGR desconoce móvil de asesinato de catedrático UCA

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) sigue sin poder determinar la razón que pudo haber motivado el asesinato de quien fue catedrático y coordinador de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) José Manuel González.La fiscalía ha presentado como prueba en el caso el relato del testigo protegido clave Cádiz, quien resultó herido en un sorpresivo ataque en el que el excatedrático fue atacado con arma blanca el 4 de diciembre de 2015 en la lotificación Las Marías, en el cantón El Ranchador, departamento de Santa Ana.“Muy probablemente al que querían asesinar es al testigo... El móvil está bien difícil determinarlo; sería muy aventurado de la fiscalía decir que es por algo. Se supone que el homicidio fue circunstancial”, afirmó el fiscal del caso ayer, durante el inicio del juicio contra dos imputados.Édgar Alfredo Cea Méndez, de 26 años, y Jónathan Steven Pineda Rosales, de 21, fueron llevados ayer ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana por el delito de homicidio agravado en perjuicio de González.El abogado representante de la querella que conformó el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) en el caso, Arnaú Baulenas, explicó que en materia penal no es necesario que se conozca el móvil del delito.“En Derecho no es absolutamente necesario, ni para llegar a una condena, que exista un móvil; la propia legislación reconoce esto como un agravante. En este momento no podemos deducir si existió o no un móvil”, afirmó el vocero de la querella.Hasta ayer, el caso había mantenido la reserva total, pero el tribunal decidió levantarla a petición de una de las partes.Según el testimonio del testigo Cádiz, el día del homicidio había acordado encontrarse con su pareja sentimental, Édgar Alfredo Cea Méndez, en Santa Ana. Durante el encuentro, el testigo se hizo acompañar del exprofesor de la UCA.“Sí tenían una relación sentimental, pero al parecer se habían separado (Cea y Cádiz) y se frecuentaban; esta era una de las veces que se iban a ver... Él (Cea) desconocía que iban a llevar a la víctima (el exprofesor)”, afirmó el fiscal del caso.En el momento de la reunión, Cea les presentó como su prima a Karla, de 17 años de edad, y a Jónathan Steven Pineda, como la pareja de su prima. La investigación comprobó después que esas afiliaciones eran falsas. Los cinco acordaron ir de compras a un centro comercial de Santa Ana, ya que José Manuel González avisó que necesitaba comprar ropa, lo cual fue aprobado por Cea bajo la premisa de que realizar dicha diligencia les daba tiempo para que la madre de su prima pasara a recogerla.En el lugar, el grupo ingresó a un supermercado. Ahí, Cádiz observó cómo Cea se separó para comprar dos cuchillos. Además, según el relato del caso, empezó a notar una actitud “sospechosa” por parte de su expareja, su supuesta prima y el presunto novio de su prima.Las cinco personas se condujeron al vehículo de Cádiz y ya no se volvió a mencionar la posibilidad de que alguien pasara a recoger a la víctima. Al llegar a la casa del testigo, Cea tomó las llaves y abrió rápido para que entraran todos.En la residencia, las cinco personas estuvieron departiendo hasta las 7 de la noche, cuando Cádiz recibió una llamada de un cliente que le citó inmediatamente para cancelar una factura. Ante este llamado, el testigo les comunicó a sus visitas que no podían esperarlo en su vivienda, por lo que procedió a buscar sus pertenencias para salir.Justo cuando Cádiz se disponía a buscar unas llaves en un mueble, logró ver cómo Cea, su supuesta prima y el novio de esta se lanzaron sobre González a golpes y cuchilladas. Al ver esto, Cádiz intentó salir del lugar, pero Pineda (el presunto novio de la prima de Cea) empezó a atacarle con un cuchillo, y le causó en el momento dos heridas en el cuello, dos en el tórax y una en la pierna derecha.Tras la huida de los atacantes, el testigo logró salir hacia la casa de unos familiares que residían cerca, a quienes solicitó ayuda para ser trasladado a un centro asistencial. Según el relato del testigo, el cadáver de González quedó tendido en una cama.“El que José Manuel haya quedado tendido en una cama no tiene implicaciones, pues se encontraban en una vivienda muy reducida departiendo, y no había más espacio”, afirmó Baulenas.Los dos enjuiciados fueron capturados el 15 de diciembre de 2015 junto a la menor de edad que participó en el hecho, a la cual un juzgado de Menores encontró culpable de la muerte del exprofesor de la UCA y envió a 15 años de internamiento.El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana continuará hoy la vista pública contra Cea y Pineda, quienes están siendo acusados de homicidio agravado. De ser declarados culpables podrían pagar una pena mayor a los 30 años de prisión y ser obligados a cumplir con alguna retribución civil (económica).Ayer desfilaron algunas pruebas presentadas por la fiscalía, por lo que las partes esperan que la diligencia pueda finalizar hoy.La fiscalía ha ofrecido 15 testigos, entre peritos de la PNC, todos como prueba periférica para sostener la versión del testigo con régimen de protección y con clave Cádiz.Entre los peritajes presentados en el caso se cuentan análisis de huellas dactilares que se recogieron de latas de cervezas que ingirieron los imputados en la casa de habitación, así como peritajes de antenas telefónicas que comprueban que las cinco personas estaban en la casa el día y a la hora que declaró el testigo.Según el fiscal del caso, una de las pruebas más contundentes es un mensaje de Facebook enviado por Cea a Pineda un día antes del homicio, el cual, según la fiscalía, se lee: “El man quiere venir a la casa. ¿Dónde le damos, aquí?”El tribunal determinó ayer terminar con la reserva total del caso, luego de que la defensa solicitó que se quite esta restricción de manera parcial para que pudieran estar presentes en el juicio los familiares de los imputados.