FGR dice podría paralizar oficinas por deudas; urge de $22 millones

La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta mañana que las actividades en algunas de las oficinas de la institución que funcionan como dependencias en los diferentes departamentos podrían ser paralizadas.El motivo es una deuda que la institución tiene con el proveedor de combustible para los vehículos en los que se trasladan los fiscales y otros trabajadores, así como los asignados a funcionarios de la Fiscalía.Según informó la misma institución, la deuda total es de $307,489.863. Hasta el momento, la entidad judicial no ha detallado qué oficinas serían paralizadas y cuáles continuarían trabajando, si llegase a realizarse la paralización de la operatividad de algunas, como anunciaron hoy.Fuentes de la Fiscalía informaron que, de suspenderse el suministro, deberán priorizar funciones en algunas de sus oficinas. Además, la empresa proveedora de combustible les ha dado un plazo máximo de cinco días para cancelar sus cuentas o, caso contrario, procederá a la suspensión del servicio.El gerente general de la Fiscalía, Edwin Molina, dijo que la institución “requiere urgentemente de $22 millones para operar”.Según él, en 2016 cerraron con una deuda de $4.9 millones y en 2017 ya deben $217,000. Agregó que no pueden continuar así, tomando en cuenta que aún tienen la deuda del año anterior.“Todas estas deudas son del conocimiento del Ministerio de Hacienda, de los diputados de la Asamblea Legislativa y no se ha hecho nada”, criticó Molina.“Ninguna empresa ha querido ofrecernos servicios de comunicación, talleres y gasolina porque no les pagamos en tiempo”, lamentó.