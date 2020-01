FGR dice que fiscal que agredió sexualmente a menor ya renunció

El pasado jueves por la tarde el exfiscal Miguel Armando Umaña, confesó haber agredido sexualmente a un adolescente de 17 años, ante el Juzgado Tercero de Instrucción de San Miguel, que en un proceso abreviado le impuso la pena mínima de cárcel, de tres años, la cual le fue sustituida por trabajos de utilidad pública.

La confesión de Umaña, se dio luego de una petición de sus abogados defensores de realizar un proceso abreviado para intentar reducirle la condena y que se beneficiara con trabajo social.

El caso, que ha sido declarado con reserva total para proteger la privacidad de la víctima, estuvo a cargo de fiscales de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la oficina de Usulután.

Esto debido a que Umaña laboraba como fiscal en la unidad de patrimonio en la oficina de la ciudad de San Miguel.

El jueves anterior, tras la audiencia en la que Umaña aceptó haber agredido sexualmente a la víctima, fuentes fiscales manifestaron que desconocían si este regresaría a sus funciones dentro del Ministerio Público.

La fiscal del caso dijo que desconocía la situación laboral de Umaña en la FGR y que sería la Unidad de Recursos Humanos de la institución la que iba a notificar una resolución.

No obstante, ayer a las 6 de la tarde un empleado de la unidad de comunicaciones de la institución informó que Umaña presentó su renuncia en diciembre del año pasado (sin especificar la fecha precisa), cuando aún se encontraba en prisión.

Hasta ayer el fiscal general Raúl Melara no se había pronunciado públicamente sobre el caso, ni en su cuenta de tweetter, que es el medio que utiliza en ocasiones para emitir sus opiniones sobre diversos temas, contrario a noviembre pasado, cuando fue capturado Umaña, y a través de esta red social, manifestó que sería procesado "con todo el rigor de la ley".

Según se conoció, el hecho por el cual fue condenado el exfiscal ocurrió el pasado 30 de octubre. Umaña fue capturado dos días después, el 1 de noviembre en la oficina fiscal de San Miguel, a la salida de su trabajo.

Según la fiscal del caso, durante la audiencia en la que se le otorgó la libertad, Umaña narró cómo habían sucedido los hechos.

Agregó, que entre las restricciones que le fueron impuestas al exfiscal para mantenerse libre, están no cambiar de domicilio y no acercarse a la víctima ni a sus familiares, pero no hubo una responsabilidad civil (economica) a cancelar a la víctima.

La decisión de imponerle la pena mínima a Umaña ha generado indignación en las redes sociales (ver nota secundaria).