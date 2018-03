FGR espera informes de Guatemala sobre Sinaloa

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) está esperando que investigadores guatemaltecos le entreguen información sobre las operaciones de la estructura de salvadoreños capturados recientemente acusados de darle soporte logístico al cartel de Sinaloa, según explicó el fiscal general, Douglas Meléndez.Esa información, según dijo el funcionario, le permitirá conocer más la relación entre dicha organización centroamericana y el cartel liderado por Joaquín “el Chapo” Guzmán. Esto debido a que en el requerimiento fiscal presentado recientemente ante el Juzgado de Paz de La Libertad la relación con el grupo criminal mexicano únicamente se sustenta en el comentario de uno de los testigos que afirmó que le contaron que el guatemalteco Darwin Roderico González Delgado, alias “el Capi”, uno de los imputados en el caso, respondía al cartel de Sinaloa.“La operación del cartel era básicamente de Guatemala hacia allá (México), hacia donde pasaba la droga. Tenemos mucha información pendiente que nos entregue Guatemala. No hay ninguna duda si ha habido decomisos fuertes, dos decomisos fuertes en el Pacífico que tienen que ver con este grupo”, dijo el funcionario.El testigo clave del caso dijo que “el Capi” gestionó con policías la devolución de droga incautada. El cabecilla de la estructura, según el testimonio del testigo, les aseguró que policías les iban a devolver 175 kilogramos de la droga decomisada en Usulután a mediados del año pasado a cambio de que les entregaran 350 kilos de mezcla a base de harina.Meléndez afirmó que la Fiscalía realizó operaciones alternas para identificar si la estructura realmente cambió por harina los 175 kilogramos de cocaína que le fueron incautados. “Nosotros tuvimos información relacionada con que podía estarse cambiando droga, sustrayendo droga para regresársela a estos traficantes. Hemos hecho algunas indagaciones extras a la investigación principal, y básicamente tenemos una investigación abierta sobre esos hechos en este momento. No podía ahondar para decir que se intentó, pero sí tenemos investigación abierta”, dijo el fiscal general.El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, afirmó, por su parte, que de momento no han encontrado indicios sobre el posible cambio de droga incautada por harina en el interior de la Dirección Antinarcóticos de la PNC (DAN). Cotto explicó que es poco probable que algo así ocurra, ya que los protocolos de la cadena de custodia son difíciles de burlar; sin embargo, no se cierra a esta posibilidad.Un total de 27 personas, entre ellas la expresentadora Pamela Posada, permanecen en prisión mientras la Fiscalía General amplía la investigación.