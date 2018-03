FGR indaga a VECA por retener $151,238 en cuotas

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó ayer un allanamiento en las oficinas de Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) por una investigación relacionada con la retención de cuotas laborales de 250 exempleados de la aerolínea.El caso inició desde que los extrabajadores denunciaron que VECA los despidió el 16 de enero sin liquidarles la quincena y sin la indemnización. Además, agregaron que la aerolínea no canceló las cotizaciones a las AFP, al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el impuesto sobre la renta en los últimos meses de 2016, pero que sí les retenía los montos a cada trabajador.La fiscalía ha estimado que el monto retenido por VECA es de $151,238, que se acumulan en 16 expedientes por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales. A inicios de este mes, el gerente de la aerolínea, Leonel Búcaro, dijo por redes sociales que ya habían iniciado el proceso de pago para los exempleados. Sin embargo, este periódico dio a conocer que los propietarios de VECA admitieron que la empresa llegó a la quiebra. De acuerdo con la grabación informativa de una reunión que los dueños sostuvieron con el expersonal de la empresa, se escuchó lo siguiente: “Empezaron un montón de vicios dentro de esta empresa que no permitieron que se desarrollara. Por el contrario, fueron dando indicios de que aquí estaba pasando algo grave”, dijo Manuel de Jesús Durán, accionista, administrador único y representante legal de la aerolínea.La FGR, sin embargo, no dio a conocer detalles sobre la información que fue incautada ayer en el allanamiento.