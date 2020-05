FGR investiga a policía por abuso en retén

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a un agente policial por maltrato, amenazas y abuso de autoridad tras ocurrir un incidente con un motociclista en un retén de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Marcos, departamento de San Salvador, como parte de los controles sanitarios por la pandemia de la covid-19.

El caso, con referencia fiscal número 128-UDV-2020, inició cuando el conductor de la motociclea fue amenazado por el agente policial con su arma de fuego. Según el relato que la víctima contó a los fiscales, el policía le salió al paso porque consideró que estaba evadiendo la orden de detenerse.

Según la víctima, los hechos ocurrieron a las 6:40 de la mañana del martes pasado, cuando regresaba de trabajar en un medio de comunicación: "Viajaba desvelado y quizás no me percaté de la señal de alto que me hizo una agente, porque delante de mí viajaba un microbús de esos que hacen repartos", declaró el motociclista. Asegura que la policía encargada de hacer la señal de alto no se la hizo a él.

Uno de los otros policías que estaban en el retén, le cortó el paso mientras le apuntaba con el arma. El motociclista alegó que no había sido detenido; pero el agente le dijo: "a ustedes les vale verga".

El motociclista dice que entregó sus documentos de tránsito, la carta que justifica que puede circular pese a la cuarentena y el carné donde consta que es empleado de un medio de comunicación.

Sin embargo, el agente le dijo que le impondría una esquela por no atender la señal de alto. El motociclista aceptó la sanción, aunque asegura que no recibió la orden. "No me quiso dar la esquela y me dijo que me fuera a la mierda", asegura.

Tras la negativa de entregarle la esquela, el motociclista llamó al Sistema de Emergencias 911 de la PNC para notificar el problema con el agente, donde le dijeron que esperara y que el oficial de la servicio de la PNC se comunicaría con él. Mientras esperaba, se le acercó un agente de rango superior a bordo de una patrulla, a quien le contó lo sucedido. Se identificó como el oficial de servicio.

Este agente le pidió al policía que detuvo al motociclista que entregara la esquela, porque era su obligación hacerlo. El policía se la entregó; pero de acuerdo con lo declarado con la víctima, le preguntó a sus compañeros si ya tenían los datos de él.

La FGR confirmó que investiga el caso y busca el acceso a las imágenes captadas por las cámaras de video en la zona.