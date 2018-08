FGR investiga si bebé murió por vacunas

La fiscalía investiga si la muerte de la niña Angy Abigaíl Velis Olivares, de dos meses de edad, pudo haber sido causada por una reacción alérgica provocada por vacunas suministradas durante un Control de Niño Sano en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar, ubicada en el centro de la ciudad de San Miguel.

Fuentes fiscales confirmaron que el pasado miércoles 15 de agosto se abrió un proceso de investigación, mediante el cual se realizarán las diligencias respectivas para establecer la causa real del deceso de la bebé.

"La madre dijo sentirse ofendida por la muerte de su hija y, a partir de lo dicho por ella, se ha abierto un expediente sobre averiguar, ya que en el levantamiento del cuerpecito no se pudo determinar la causa de la muerte", indicó una fuente fiscal.

Katerine Olivares, madre de la niña, contó que el pasado martes 14 de agosto, llevó a su hija a un control de bebé sano y al estar en el local médico le indicaron que le debían aplicar seis vacunas, como parte del esquema de inmunización del Ministerio de Salud y Asistencia Social.

Al llegar a la vivienda, a la niña le dio fiebre y se comenzó a quejar, pero lo único que hizo su madre fue aplicarle compresas de agua fresca en la frente, y luego la arrulló, pues en la clínica le advirtieron que las vacunas provocaban este tipo de reacciones.

"La niña pasó con calentura y dolores todo el día, pero yo no la llevé a consulta porque me dijeron que eso era algo normal. En la madrugada estuvimos pendientes de ella y se durmió sin problema, pero al día siguiente cuando mi esposo se despertó y quiso jugar con ella, la niña ya no reaccionó", cuenta la madre.

Los padres avisaron a la Policía sobre la muerte de la niña, por lo que fue enviado un equipo de investigadores, una fiscal y un médico forense. Tras el reconocimiento in situ, el cadáver de la bebita fue trasladado hacia el Instituto de Medicina Legal, donde le realizaron una autopsia y luego se lo entregaron a su padre.

Ángel Velis, padre de la niña, dijo que cuando le entregaron el cadáver le dieron un documento donde dice que la causa del deceso es síndrome asfíctico, pero no le explicaron qué lo causó.