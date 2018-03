FGR: lancheros recibían $20 mil por llevar droga

Lee también

Los lancheros capturados el pasado lunes, acusados de pertenecer a una estructura de narcotráfico que colaboraba con el cartel de Sinaloa, cobraban $20,000 en efectivo por trasladar la droga que venía desde Ecuador y Colombia hacia Guatemala. Así lo aseguró ayer el fiscal del caso, mientras presentaba el requerimiento en el Juzgado de Paz del puerto de La Libertad.“Queremos que quede claro que las actividades de pesca a las que se les ha vinculado solamente eran la fachada. La mayoría de los 34 acusados eran lancheros y no pescadores. Esa era su fachada para colaborar con el cartel de Sinaloa y trabajar para el señor Marlon Francesco Monroy, alias ‘el Teniente Fantasma’, quien era el cabecilla y dirigía la estructura desde Guatemala. Por esa colaboración cobraban hasta $20,000 por trasladar droga que les llegaba principalmente desde Ecuador”, dijo el fiscal.De acuerdo con las investigaciones, los lancheros también cobraban entre $500 y $1,000 por “abanderar” a las personas que trasladaban la droga desde el sur del continente. Abanderar, según explicó el fiscal, es la palabra que los miembros de la estructura utilizaban para definir la tarea que los lancheros realizaban al custodiar las embarcaciones con droga y proveer alimento y combustible a la tripulación. Ese dinero que recibían era el pago por su colaboración, ya que también recibían el dinero para comprar alimentos y combustible.El fiscal detalló que entre los 34 imputados están cuatro guatemaltecos, incluidos “el Fantasma”; su esposa, Cynthia Cardona; y su socia Ana Lucrecia Muñoz. Además hay dos salvadoreños que aún no han sido detenidos.“Deben responder por el delito de tráfico de ilícitos, ya que estas personas se dedicaban a transportar cocaína haciendo uso de nuestras aguas, utilizando embarcaciones donde se trasladaba la carga. También por proposición, conspiración y asociaciones delictivas, es decir, por estar asociados con una permanencia temporal con una estructura jerárquica”.Según dijo el fiscal, el cabecilla de la estructura local, José Leonidas Gómez Cuéllar alias “Pepe”, también será procesado por el delito de lavado de dinero.“El señor Cuéllar está requerido por el delito de lavado de dinero y activos, ya que una de sus formas de operar es que una de las lanchas que utilizaba para transportar droga las ponía a nombre de miembros de la estructura y no de él. Lo mismo hizo con vehículos que fueron comprados con dinero del cartel. Además, él disponía de ranchos de playa y permitió varias actividades de narcotráfico en esos lugares. Se hicieron desembarques de droga y se hicieron reuniones para planificar las rutas”, dijo el fiscal.Tras la presentación del requerimiento ayer por la tarde, el juez de Paz ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) que trasladara desde las bartolinas hacia el juzgado a todos los imputados para notificarles que el proceso judicial había iniciado.Tras la intimación, el juez decretó que la audiencia inicial se realizará el sábado.Los abogados de una de las imputadas, la locutora y expresentadora de televisión Pamela Posada, llegaron tarde ayer a la presentación del requerimiento fiscal. El abogado Miguel Flores Durel dijo que se habían ido hacia los juzgados especializados de San Salvador, pensando que la Fiscalía General de la República (FGR) llevaría el caso a esos juzgados, por la relevancia del caso.“Nos sorprendió que lo hayan traído a un juzgado de Paz. Cuando lo vimos en Twitter, salimos para acá. Sin embargo, es una buena noticia que la Fiscalía no vea el caso como crimen organizado. Eso favorece a nuestra cliente”.