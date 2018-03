FGR ofrece proceso abreviado a algunos acusados de provocar paro de buses

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) ofreció esta mañana un proceso abreviado a varios de los 308 supuestos pandilleros acusados de participar en el paro del transporte público de 2015. La razón, según explicó el abogado Carlos Avelar, es porque la Fiscalía "no ha comprobado" que algunos de los acusados participaron en el paro y amenazas a los transportistas "Fiscalía lo que ha hecho es acusar a un montón de gente capturada que no tiene nada que ver con el paro de buses. Algunos quizá son parte de la pandilla, pero no han participado en nada. Otros ni siquiera son parte de la pandilla, algunos son agricultores y jornaleros", dijo el defensor Avelar.Uno de los fiscales del caso, quien prefirió no ser identificado, aceptó que Fiscalía ha ofrecido el proceso abreviado."Es que hay algunos que solo son colaboradores de la pandilla. Obviamente hay otros que no, como los palabreros a los que no podemos ofrecer un proceso abreviado. A los colaboradores, con ese proceso abreviado, tendrían una pena de tres años", dijo el fiscal.El abogado Avelar explicó que esos tres años de prisión podrían sustituirse con trabajo de utilidad o simplemente llegar a firmar al juzgado cada cierto tiempo durante esos tres años.La audiencia quedó en receso hasta mañana, donde los acusados de Zacatecoluca y Cojutepeque comparecerán ante el tribunal especializado de Instrucción B. Los procesados de hoy eran de tres Ciudad de de Ciudad Delgado y San Salvador.