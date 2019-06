FGR omite nombres de investigados tras allanamiento en Alba

El fiscal general de la república, Raúl Melara, dijo ayer que la investigación por lavado de dinero y activos contra el conglomerado Alba puede ampliarse dependiendo de los indicios que encuentre la Dirección contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía General de la República (FGR).

Melara no dio a conocer los nombres de las personas que son parte del grupo Alba y que están siendo investigados, y aseguró que no lo hace porque se encuentran aún en la etapa inicial del procedimiento. Agregó, además, que aún no han girado órdenes de captura.

"Ha habido una serie de investigaciones que han dado como resultado unos indicios que pueden dar lugar al cometimiento de algunos delitos, especialmente en el tema de lavado de dinero. Las diligencias de ayer (viernes) son totalmente normales en este tipo de investigaciones y vamos a ver qué se encuentra de los registros que se hicieron ayer", indicó el fiscal.

La dirección especializada de la fiscalía realizó el viernes pasado 27 allanamientos en contra el conglomerado Alba por sospechas de haber lavado un total de $3,242 millones entre enero de 2010 y marzo de 2019. Al frente de estas empresas están dirigentes del FMLN, entre ellos José Luis Merino, quien es uno de los representantes legales de Alba Petróleos.

Luego del allanamiento, el FMLN acusó a la Fiscalía de realizar una intensa campaña de ataques sin pruebas o indicios en sus investigaciones. "Exigimos que el fiscal general se apegue a las leyes del país y no someta el accionar de la Fiscalía a la agenda política de ningún Gobierno extranjero ni grupo político o económico local, como fue la tónica en el pasado reciente", expresaron en un comunicado.

El desarrollo de dicha indagación dependerá, según Melara, de las pruebas documentales y periciales que encuentren en los registros a las sedes del grupo ligado al FMLN.

El director contra la corrupción y la impunidad de la Fiscalía, Germán Arriaza, dijo que habían incautado documentación, elementos tecnológicos y toda aquella información que les pudiera servir en la investigación.

Los allanamientos del viernes, según Arriaza, fueron autorizados por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador tras indagaciones de oficio que realizaron.