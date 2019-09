FGR pide 9 años de cárcel para exdirectores de Centros Penales

Nelson Rauda y Rodil Hernández deben pagar condenas de nueve años de cárcel por utilizar ilegalmente $208,393.19 entre 2012 y 2014, cuando estuvieron al frente, en periodos separados, de la Dirección General de Centros Penales (DGCP). Esa fue la petición que le hizo ayer la Fiscalía General de la República (FGR) al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador en el juicio contra los exfuncionarios.

Las investigaciones fiscales dicen que Rauda y Hernández utilizaron en "servicios de inteligencia", aunque la ley no lo permite, los ingresos que generan las tiendas penitenciarias, según una auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Nelson Rauda dirigió Centros Penales entre el 7 de febrero de 2012 y el 31 de mayo de 2013 y Rodil Hernández estuvo al frente de la institución del 1.º de junio de 2013 al 31 de mayo de 2017. Ambos enfrentan la justicia salvadoreña por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta.

Ayer, la fiscalía solicitó al juez que imponga la pena máxima contra Rauda y Hernández por cada delito: cinco años de cárcel por administración fraudulenta y cuatro años por actos arbitrarios. En total, nueve años de prisión para cada exfuncionario.

La defensa de los imputados pidió al tribunal que absuelva a los exjefes de la DGCP porque considera que la FGR no comprobó la existencia de ningún delito. Según los defensores, Nelson Rauda y Rodil Hernández no actuaron ilegalmente, porque los gastos para inteligencia no están prohibidos.

El defensor de Rauda agregó que el imputado no debe ser condenado porque la justicia ya lo juzgó por los mismos hechos.

El 31 de mayo pasado, el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador condenó a Rauda a trabajos de utilidad pública por participar en la tregua y por el uso ilegal de fondos de las tiendas penitenciales. El fallo de este nuevo casó será el 16 de septiembre.