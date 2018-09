FGR tramita la extradición de Funes desde Nicaragua

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó ayer la solicitud formal al juzgado quinto de instrucción de San Salvador para que tramite la extradición del expresidente Mauricio Funes; su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza; y sus hijos, Diego Mauricio Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.

El exmandatario es acusado de peculado y lavado de dinero y activos; Guzmán Sigüenza y Funes Cañas de autores directos del delito de lavado de dinero y activos; y Funes Velasco como autor directo de casos especiales de lavado de dinero y activos.

Según la investigación Fiscal, Funes y sus allegados, entre ellos exfuncionarios, sacaron $351 millones de fondos públicos y los usaron para gastos personales. Hay 32 involucrados en el caso, de los cuales 11 estaban prófugos hasta el 14 de agosto de este año.

La fiscalía solicita que "se formule la solicitud de extradición" para todos los mencionados, quienes se encuentran en Nicaragua. La familia Funes está asilada en Nicaragua desde el 2 de septiembre de 2016, según archivo del Diario Oficial de Nicaragua.

"En escenarios de cooperación internacional como el que nos ocupa no es nueva la aparente controversia que se genera al concurrir estas dos figuras del derecho internacional público... La defraudación millonaria de las arcas del Estado en beneficio particular definitivamente no coincide con el objetivo de protección de derechos humanos vinculado a la figura del asilo político", planteó la fiscalía.

En la solicitud, la fiscalía hace mención de que el expresidente de la república también fue enviado a juicio por enriquecimiento ilícito. En noviembre de 2017, la Cámara Segunda de lo Civil concluyó que el expresidente y su hijo deben devolver al Estado un total de $419,145.09, que no pudieron justificar.

La fiscalía enumera al juzgado todas las cosas en las que Funes utilizó fondos públicos: viajes, compras de armas de fuego, pago de colegiaturas, pagos de remodelaciones inmobiliarias, etc.

Al final de la petición, el ministerio público recuerda que "El Salvador ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción, la cual retoma la temática de la extradición... por lo cual no sería aplicable el asilo político concedido previamente a los procesados".

La fiscalía formalizó su petición un día después de que el fiscal general, Douglas Meléndez, hizo público que investigan el uso que el gobierno de Funes le dio a un donativo de Taiwán. La FGR investiga la supuesta utilización de aproximadamente $10.5 millones en campaña política que provenían de una donación de $38 millones que hizo Taiwán a El Salvador, durante los últimos meses del gobierno de Funes. Según el fiscal, Funes usó ese dinero con la ayuda del hoy candidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez, quien se desmarcó de los señalamientos.