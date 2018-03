FGR tras líderes locales de cartel de Sinaloa

Lee también

El grupo que trabajaba para el cartel de Sinaloa en El Salvador y Guatemala era liderado por dos narcotraficantes guatemaltecos reconocidos como alias “Vaquero” y alias “Élmer”, quienes se encuentran prófugos de la justicia, según informó ayer el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto.El fiscal general, Douglas Meléndez, explicó que en el requerimiento (acusación) que presentarán hoy ante un tribunal especializado, contra los 26 miembros de la estructura de apoyo logístico del cartel de Sinaloa en El Salvador, también indiciarán algunos delitos en contra de guatemaltecos que operaban como líderes de la organización en la región. El fiscal no precisó las identidades de los guatemaltecos perfilados como cabecillas u operadores logísticos.“Los guatemaltecos son los que manejaban esto, vinculados con el cartel de Sinaloa, principalmente este sujeto, ‘el Fantasma’, que está extraditado en Estados Unidos. Pero nosotros sí estamos investigando a algunos guatemaltecos, es más, vamos a requerir a algunos guatemaltecos en el requerimiento que presentemos en las próximas horas”, dijo el fiscal.Según la investigación policial, “Vaquero” y “Élmer” son las personas que mantenían un contacto directo con el cartel mexicano. Cotto aseguró que Marlon Monroy, alias “el Fantasma”, que fue extraditado recientemente hacia Estados Unidos, era un “recolector” de droga para el cartel de Sinaloa en la zona, y era quien además recibía productos ilícitos en varias rutas o “líneas”.Según el director de la PNC, una de estas líneas es la que recientemente fue desmontada en el país.“Marlon Monroy también tiene como contraparte en Colombia a dos sujetos que conforman la estructura que abastece, o hace zarpar las lanchas con droga, con destino hacia Guatemala. Alias ‘Falcone’ y ‘el Perico’, estos sujetos ya fueron extraditados hacia Estados Unidos”, comentó el funcionario.El director de la PNC aseguró, además, que luego de la captura de “el Fantasma” en los primeros meses del año pasado, Leónidas Gómez Cuéllar se trasladó a las costas salvadoreñas para continuar con la coordinación para el paso de droga en las costas.“Uno de los sujetos que sustituye operativamente a Monroy en Guatemala se traslada hacia El Salvador, específicamente hacia la costa de San Diego, para realizar coordinaciones y reactivar los trasiegos de droga en altamar. Y las personas con quien hace estas coordinaciones es Leónidas Gómez Cuéllar, que viene a ser el cabecilla hoy detenido de toda la estructura que hemos trabajado en esta operación”, afirmó el director de la PNC.Cotto aclaró que en la estructura recientemente desmontada no se ha requerido a nadie por delitos de índole financiera, sino meramente operativos.El director de la PNC expresó que tienen conocimiento de que hay cerca de seis guatemaltecos que se dedican a manejar las finanzas de la estructura, los cuales serán objeto de una nueva investigación.Las 26 personas detenidas recientemente por ser parte de la estructura logística del cartel de Sinaloa serán acusadas, en su mayoría, del delito de proposición, conspiración y asociaciones delictivas para tráfico ilícito.Entre los detenidos se encuentra la locutora y expresentadora de televisión Pamela Posada, quien fue señalada de tener relaciones comerciales con Muñoz y de apoyar logísticamente en el tráfico de droga en la región (lea nota secundaria). Las autoridades también capturaron al padre de Posada, luego de que se le encontró un arma sin permiso.La máxima autoridad de la PNC informó que la investigación con la que lograron capturar a la parte operativa del cartel de Sinaloa en el país inició en diciembre de 2015, cuando ocurrió el hallazgo de $1 millón en un carro con placas salvadoreñas manejado por Lucrecia Muñoz, quien está vinculada a Monroy.Según Cotto, posteriormente las autoridades lograron realizar dos importantes decomisos de droga a esta organización durante el año pasado. El primero ocurrió el 10 de enero, cuando las autoridades decomisaron 50 kilos cerca de San Juan del Gozo. En ese operativo también se detuvo a seis personas y se incautaron dos lanchas. El segundo golpe a esta estructura fue el 10 de junio de 2016 en la bahía de Jiquilisco. En ese momento la policía logró decomisarles a tres personas 350 kilos de cocaína y un fusil AK-47.Cotto explicó que en ambas ocasiones un juzgado dejó en libertad a las personas detenidas, pero no precisó qué juzgado.“Hay un punto de vinculación entre los dos acontecimientos, entre el del 10 de enero, donde se incautan 50 kilos, y el de junio, donde se incautan 350 kilos. Uno de los puntos de unión es que en esa ocasión son detenidos tres salvadoreños, dentro de los cuales se encuentra José Rosendo Portillo Jiménez, que había sido puesto en libertad en el primer caso, en el caso del 10 de enero. El Órgano Judicial los libera a todos, y uno de los detenidos se repite. Estos detenidos son puestos en libertad de nuevo, los tres, no queda ninguno detenido”, explicó el funcionario.Cotto negó que actualmente exista una investigación en contra del juez responsable de dicho procedimiento, y aseguró que esa es una tarea que debería de llevar a cabo el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).