FMLN, GANA y NI acuden al TSE por registro de afiliados

La negativa a entregar datos sobre la cantidad de militantes inscritos, el promedio anual de solicitudes de afiliación que reciben, la copia de cómo registran a sus afiliados y número de directivas o sectores que conforman los partidos les valió a GANA, el FMLN y Nuevas Ideas (NI) una audiencia ante los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Acción Ciudadana (AC) es la instancia que solicitó esa información de cara a los procesos de elección interna que se vivirán en los institutos políticos.

"En general, los partidos nos entregaron la información, excepto los tres que hemos traído ante el Tribunal Supremo Electoral en estas audiencias, que es el FMLN, GANA y Nuevas Ideas. Estos partidos no nos entregaron la información", dijo Eduardo Escobar, director ejecutivo de AC.

El magistrado del TSE, Miguel Ángel Cardoza, explicó que en este caso hay limitantes en la entrega de información, si esto compromete identidad y datos personales de los militantes.

"Sí, la información del afiliado propiamente dicha o sea su nombre, número de DUI, ha sido información reservada siempre. Hay una consideración de carácter general en la legislación salvadoreña y en los criterios jurisprudenciales de la protección a ese dato", afirmó el magistrado.

En ese sentido, el TSE deberá determinar si la información que se solicita no viola la privacidad de los afiliados de los partidos en cuestión.

La organización defiende lo que están solicitando y aseguraron que no piden nombres de personas, sino únicamente las cifras y el detalle de cómo administran los procesos de afiliación y depuración de sus padrones de militantes.

Sobre el último punto, Escobar destacó que es importante estudiarlo, pues sacar a una persona de un padrón incluso puede representar una violación a sus derechos. Dentro del FMLN se depuró el padrón en las últimas semanas. El partido argumentó que excluyó a personas que respaldaron la creación de otros partidos, algo contemplado en la ley.

Representantes del Frente dijeron durante la audiencia los datos sobre el número de afiliados y el formulario de afiliación que utilizan. Sin embargo, al salir, se negaron a dar declaraciones al respecto.

Mecanismos inadecuados

Después del FMLN, los representantes de Nuevas Ideas acudieron a la audiencia. En este caso, Acción Ciudadana se quejó de que el partido recién creado no tiene un oficial de información. Esto representaría una violación a la ley pues en aras de la transparencia todos los partidos deben tener a este funcionario.

Ante ese señalamiento, el representante de NI, Conan Castro, dijo que la solicitud de información se ingresó de manera incorrecta.

"Se ha dado un malentendido. Acción Ciudadana presentó un escrito y no a través de los canales legales correspondientes. Entonces, no llegó a través de acceso a la información del partido y, por ende, no se ha contestado. Pero nosotros estamos en la mejor de las disposiciones de entregar siempre y cuando sea la solicitud de información oficiosa y pública", dijo Castro.

El representante de Nuevas Ideas aseguró que el partido tiene un oficial de información nombrado, aunque no lo identificó.

En cuanto a la situación de GANA, el representante del partido dijo que la unidad de acceso a la información no estaba facultada para entregar lo solicitado. También argumentaron que, según su criterio, la información solicitada no es de carácter público.

El Tribunal Supremo Electoral informó que el próximo martes hará del conocimiento de las partes la resolución que determinen para cada caso.

Si se les ordena a los partidos a entregar la información, se les indicará el plazo para que lo hagan.