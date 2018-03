FMLN, GANA, y PCN retan a ARENA interponer demanda contra presupuesto 2017

Lee también

Tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2017, el partido ARENA reiteró que acudirá a la Sala de lo Constitucional a interponer un recurso de inconstitucional porque el presupuesto no contempla todos los gastos.Esta mañana, durante la entrevista de Frente a Frente, diputados del FMLN, GANA, y PCN, justificaron su decisión de votar, y retaron a ARENA a interponer la demanda.¿No le preocupa a usted que vayan a la Sala de lo Constitucional?, le preguntó el presentador. “Tienen el derecho de ir y nadie les va impedir porque ganamos la libertad desde que firmamos los Acuerdos de Paz en el país”, respondió la jefa de fracción del FMLN, Norma Guevara.El diputado del PCN, Mario Ponce, dijo que no solo puede poner un recurso de inconstitucionalidad, "pueden meter 100 si quieren, con diferentes actores".Al igual, el diputado de GANA, Mario Tenorio, sostuvo que “perfectamente pueden hacerlo, pero dentro de 14 meses el pueblo les va a pasar la factura” en referencia al periodo electoral.El presupuesto aprobado ayer no incluye $230 mill para pensiones, y $52 mill para el IPSFA, y solo se dejó partidas abiertas con mil dólares para buscar el financiamiento en el transcurso del año. Una de esas vías en aprobar más deuda. Tampoco se incluyó que $39 mill para elecciones 2018, y el subsidio a energía lo pondrá CEL.