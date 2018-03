FMLN acusa a Manes y a Sala de hacer campaña para ARENA

Lee también

El FMLN, partido de Gobierno, arremetió una vez más en contra de la embajadora de Estados Unidos y de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esta vez, los ataques verbales estuvieron a cargo del secretario general del FMLN, Medardo González, quien aseguró que la embajadora estadounidense, Jean Manes, realiza actos injerencistas y de proselitismo en el país a través del consejo juvenil.González, quien a parte de ser el máximo dirigente del FMLN también es el primer designado a la presidencia de la República, cuestionó que la presidencia del consejo juvenil esté en manos de Érick Ortiz, que también es miembro de la juventud de ARENA.“Para nosotros, para el FMLN, esto no es ni más ni menos que una actitud injerencista por parte de un país extranjero. De hecho, no hay una actitud de respeto como corresponde a cualquier embajada en un país que no debe entrometerse en los asuntos internos del país correspondiente”, dijo González ayer en la entrevista de Noticiero Hechos.Según González, la embajada violentó leyes y organismos nacionales que van dirigidos al sector juventud al apoyar la creación del consejo. Agregó que con el consejo se tiene el fin de “hacer proselitismo”. El año pasado, una comisión del FMLN viajó hasta Estados Unidos a “poner quejas” del papel que la funcionaria realiza en el país.Hasta el cierre de esta nota, la diplomática no se había pronunciado sobre las declaraciones.Las elecciones de alcaldes y diputados se realizarán el 4 de marzo de 2018; sin embargo, para González, hay temor porque, según él, la Sala de lo Constitucional está “orquestando un fraude electoral” para 2018 con la separación del magistrado Ulises Rivas Sánchez.González cree que en la nueva correlación del TSE habrá “un desequilibrio total”. El efemelenista dice que la magistrada suplente es “una simpatizante del partido ARENA”. “¿Qué es lo que está haciendo la Sala? Lo que está haciendo es allanándole a ARENA y a los partidos de derecha un fraude, como dice el magistrado Ulises Rivas. Eso es lo que nos están recetando estos cuatro magistrados de la Sala, de manera abusiva”, agregó González.Por su parte, la magistrada Sonia Liévano de Lemus, quien mañana será llamada oficialmente por los magistrados propietarios del Tribunal Supremo Electoral a sustituir a Rivas Sánchez, dijo que continuarán con el mismo ritmo de trabajo .“Esto es provisional. Es una medida cautelar temporal. Esperamos que al final se resuelva de la mejor manera y que convenga más a los intereses del país y de la democracia”, expresó Liévano de Lemus.