FMLN acusa a embajadora de EUA y a Sala de hacer proselitismo a favor de ARENA

Como una injerencia de parte de los Estados Unidos en el país, a través de la embajadora Jean Manes, es lo que representa para el secretario general del FMLN y primer designado a la presidencia, Medardo González, la reciente creación del Consejo Juvenil de la Embajada de Estados Unidos y que es liderado por Erick Ortíz miembro de la juventud de ARENA.“Para nosotros, para el FMLN esto no es ni más ni menos que una actitud injerencista por parte de un país extranjero, de hecho no hay una actitud de respeto como corresponde a cualquier embajada en un país que no debe de entrometerse en los asuntos internos del país correspondiente”, aseguró González hoy en la entrevista de Noticiero Hechos, de Canal 12.González dijo que el organismo creado por la embajada es para hacer proselitismo político para cargar los dados a favor de ARENA.Las críticas del máximo dirigente del FMLN también fueron para la Sala de lo Constitucional a quien acusó de estar orquestando un fraude electoral con la separación del magistrado del TSE Ulises Rivas Sánchez. Este está supsendido por sus vínculos con el partido de izquierda.González cree que en la nueva correlación del TSE habrá “un desequilibrio total”. El efemelenista dice que la magistrada suplente es “una simpatizante del partido ARENA”. “¿Qué es lo que está haciendo la Sala? Lo que está haciendo es allanándole a ARENA y a los partidos de derecha un fraude como dice el magistrado Ulises Rivas, eso es lo que nos están recetando estos cuatro magistrados de la Sala que, de manera abusiva, están simple y sencillamente echando por tierra”, agregó González.