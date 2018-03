FMLN amenaza con nacionalizar el sistema de pensiones

Lee también

El secretario general del FMLN, Medardo González, expresó ayer durante la entrevista “Frente a Frente”, de Telecorporación Salvadoreña (TCS), que si no se llega a un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas en el tema de las pensiones, “no habría otro camino” que nacionalizar el sistema previsional.González retoma la postura del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien tras su visita a la Asamblea Legislativa para explicar el presupuesto general de la nación dijo que si no se resuelven cuanto antes estas problemáticas “el problema estallará y va a ocurrir una debacle”.“Quiero acompañar al ministro de Hacienda como principal responsable de mantener sanas las finanzas públicas del gobierno, del Estado, en el sentido de decir que, si no hay reforma de pensiones, lo que va a haber aquí es que las pensiones serán estatales”, dijo González.El diputado reconoció que nunca se concretó quiénes serían las personas que integrarían la mesa técnica para ver el tema de las reformas de pensiones. Ese es uno de los puntos que ARENA dio como argumento para suspender el diálogo en las diferentes mesas que se establecieron.“El ministro de Hacienda lo que nos está diciendo es ‘miren, señores, pónganle atención al tema de pensiones; si no se aborda y se le da salida a este tema de pensiones, lo que va a haber es esto (estatizar)’”, dijo González.Actualmente, en la Asamblea se encuentra un propuesta de reformas al sistema de pensiones que presentó el Gobierno, que busca que el sistema sea mixto y que aquellos que ganen menos de dos salarios mínimos coticen en el sistema público, y si el salario supera esa cantidad, la diferencia se cotice en las AFP.