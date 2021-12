FMLN anuncia cambios en estatutos y amaga unidad

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) evitó ayer un choque de trenes entre los grupos afines a los excomandantes José Luis Merino y Medardo González, y en cambio celebró su XL Convención Nacional Ordinaria con un cambio de estatutos y un amago de reunificación de cara al futuro incierto del partido, vapuleado en las elecciones presidenciales de 2019 y con menos del 2% de simpatías, según la última encuesta de LPG Datos.

En la víspera del cónclave, LA PRENSA GRÁFICA reveló una disputa entre las corrientes afines a González y Merino, que apuntaban a una intentona para lograr elecciones internas que permitieran cambios en la dirigencia, liderada por el exvicepresidente Óscar Ortiz.

Ayer, aunque sí existió un intento para adelantar las internas, este fue descartado por falta de apoyos.

La convención, con acceso restringido a periodistas, arrancó a tempranas horas, y en ella participaron alrededor de 400 delegados. Fue hasta entrada la tarde que el secretario general del partido confirmó que la petición de nuevas elecciones internas no fue posible debido a que no contó con el aval para ser incorporada a la agenda. No obstante, afirmó que sí existirán cambios estructurales que permitan fortalecer la unificación al interior del partido,la comunicación y la dirección de trabajo de cara al 2022.

De fondo, la actual dirigencia y una mayoría en la convención cerraron filas y aseguraron que el evento sirvió para conocer las peticiones de sus militantes y establecer una mecanismo de trabajo para intentar "reconectar con la población".

"Una elección no habrá. Hubo alguien que lo propuso pero no tuvo eco. Lo que vamos a hacer es abrir el partido. Nos comprometimos a hacer un viraje que nos permita reconectar con la población, especialmente con los jóvenes y las mujeres. Iniciar un reclutamiento masivo y de afiliación permanente, pero sobre todo a conectar con los diferentes sectores de la sociedad, los cuales están preocupados de que esquemas autoritarios se instalen en el país", dijo Ortíz.

El dirigente insistió en que este no es el momento adecuado para llevar a cabo unas internas, pero no descartó que existan el próximo año.

"Vamos a hacer una reforma importante a los estatutos después de una amplia consulta en las próximas semanas. Vamos a evitar las elecciones continuadas, vamos a evitar que la gente concentre cargos y vamos a tratar de darle un nuevo papel al liderazgo", explicó Ortíz sobre los futuros cambios.

Además, aseguró que los nuevos dirigentes del partido tendrán la oportunidad de enfrentar las exigencias y desafíos actuales del país, razón por la que se dará la oportunidad a nuevos rostros.

Reconocen declive

El FMLN reconoce que ha caído en un declive profundo, pero sus dirigentes intentan ser optimistas y lo catalogan como un "nuevo momento" para reencontrarse con la población y planear la hoja de ruta para los próximos 15 años.

Ortiz reconoció que en los dos gobiernos del FMLN hubo acciones que "no necesariamente se hicieron como la gente esperaba". Para él, los cambios proyectados buscan cambiar la percepción de la gente "hacia el partido".

En ese sentido, aseguró que uno de los cambios buscará encontrar una nueva definición del FMLN en cuanto a sus posturas para cada problema del país.

Como punto medular, Ortiz señaló que una de las reformas a los estatutos será la anulación de la reelección continuada, un mecanismo que le permitió a Medardo González dirigir al FMLN durante 15 años (2004-2019). En ese periodo, el FMLN alcanzó logros relevantes a nivel legislativo y conquistó dos veces la presidencia de la República en los periodos 2009-2014 y 2014-2019. Pero al mismo tiempo, bajo la dirección de González, el FMLN tuvo sus peores varapalos electorales, al sufrir derrotas consecutivas en las legislativas de 2018, la presidencial de 2019 y las legislativas de 2021, que lo dejaron con apenas cuatro diputados en el Salón Azul. Es decir, un partido sin trascendencia en la toma de decisiones.

"Eso fue lo que afectó al partido. No fue capaz de entender que periódicamente tenés que refrescarte y eso fue lo que nos reclamó la gente. Estamos a tiempo de hacerlo. Es obligación y responsabilidad del partido promover de manera liberada la puesta en marcha de un nuevo liderazgo para enfrentar este desafío", valoró.

Militantes del partido consultados por LA PRENSA GRÁFICA se mostraron satifechos con los resultados de la convención efemelenista.