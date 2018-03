FMLN busca dejar fuera a ARENA de negociación por presupuesto 2017

Lee también

A menos de 12 horas de finalizada la reunión entre ARENA; el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana; y el jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero, en la que este le pidió a los funcionarios de Gobierno “le bajen el tono a las acusaciones y los señalamientos sin fundamentos”, el secretario general del FMLN y diputado de la Asamblea Legislativa, Medardo González, aseguró que su partido busca dejar fuera de la negociación a ARENA para aprobar el presupuesto 2017.Cabildear votos en las filas de GANA es lo que el partido de Gobierno ha hecho. “Hemos seguido los debates, hemos seguido las pláticas privadas y públicas con GANA y nosotros esperamos que en esta próxima plenaria sí tengamos los votos suficientes para poder alcanzar los 43 votos que se necesitan para la aprobación del presupuesto. Sí, nosotros estamos haciendo toda la labor para buscar los votos para esta próxima plenaria”, dijo González ayer en la entrevista “Hechos” de Canal 12.Posterior a esa declaración, el secretario general del FMLN agregó que hasta diciembre lo que GANA había hecho era acompañar a ARENA. Consultado sobre el tema, el diputado Guillermo Gallegos dijo que hasta el momento no se han reunido, pero tiene esperanza en hacerlo en los próximos días. Sin embargo, el presidente del congreso dijo que eso no implica que ya haya acuerdo y pidió al FMLN que flexibilice su postura.Luego de terminado el encuentro que sostuvo ARENA con Lorenzana, el miércoles por la noche, el jefe de la bancada tricolor, Alberto Romero, aseguró que en la reunión que sostuvo con el secretario técnico le pidió que los funcionarios del Gobierno “le bajen el tono a las acusaciones y los señalamientos sin fundamentos” ante los críticas que el mismo Lorenzana hizo respecto de que ARENA está dividida y que parece un kínder.Romero sostuvo que el secretario técnico se comprometió a trasladar esta petición al resto del Gobierno. Según el legislador, este tipo de confrontación genera inestabilidad y tensión que obstaculizan el diálogo entre ambas partes en materia fiscal, diálogo que hasta el día en que se realizó esa reunión se había mantenido estancado. ARENA no había recibido ninguna convocatoria para reanudar las pláticas que se mantienen en las mesas con el Gobierno.El diputado de ARENA Juan Valiente fue uno de los que denunciaron la falta de reuniones. Según él, al menos en la mesa económica, de la cual él es parte, no se había sostenido ninguna reunión desde noviembre pasado.En ese sentido, las declaraciones de González no solo van en disonancia con la petición a Lorenzana, sino también con la propuesta que hizo la diputada del FMLN Lorena Peña el martes anterior en la comisión de hacienda y especial del presupuesto de buscar una salida consensuada por todos los partidos.La propuesta de Peña fue aprobada por los demás partidos y por eso el próximo lunes tendrán a los titulares de Educación, Salud y Seguridad para que detallen los presupuestos que han solicitado para sus ministerios.También, el diputado Ernesto Muyshondt se refirió a las declaraciones que dio González. El diputado dijo que son “sumamente irresponsables (esas declaraciones) viniendo de él, que sabe que no pueden dejar al partido mayoritario por fuera, especialmente con los acuerdos que el país necesita en materia fiscal. Ellos necesitan de ARENA”.Simultánea a la entrevista en la que participó González se desarrollaba en el Canal 33 “República SV”, en la que participaron los jefes de fracción de GANA y el PCN. Ambos diputados dejaron en claro que es necesario que en el presupuesto se incluyan los gastos para pagar pensiones del IPSFA, escalafón del Ministerio de Salud, pago de veteranos de la Fuerza Armada, deuda a corto plazo, FODES, entre otros.El jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, dijo que su partido no iba a servir de estorbo al Gobierno y que daría sus votos cuando estuviera claro de dónde iba a salir el financiamiento para todos los gastos. Precisamente la mira del FMLN está puesta en el partido naranja, así lo confirmó el secretario general del partido de Gobierno.González dijo que habían sido GANA, PCN y PDC los que los habían acompañado siempre en las votaciones en las que ARENA no concurría, pero “en este caso GANA terminó manteniéndose retraído, anclado a las posturas de ARENA, y no dio los votos para su aprobación”. A pesar de esto, el partido de izquierda mantiene pláticas con GANA para alcanzar los 43 votos sin ARENA.