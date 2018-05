FMLN contrata a cuatro diputados que no fueron reelectos

“Yo no sé cuál es el tema que tienen con eso habiendo tanto tema importante... como que eso va a definir algo dentro del quehacer de la Asamblea”, declaró el subjefe de fracción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Jorge Schafik Hándal, cuando se le pidió que confirmara la contratación de exdiputados como asesores de fracción y las áreas en que estos se iban a desempeñar.

Durante toda su respuesta no detalló los nombres de sus compañeros de filas, es más, mandó donde el oficial de información de la Asamblea Legislativa para que por medio de él se solicitaran los nombres porque “él con gusto se los da sin problemas”.

Días antes de que la nueva legislatura asumiera, la fracción del FMLN recibió varios señalamientos por supuestamente haber despedido personal para llenar esos espacios con exdiputados que no fueron reelectos. Al respecto, la jefa de fracción, Nidia Díaz, declaró en su momento que sí se había cesado parte del personal porque ya no era necesario debido a que prestaba servicios a diputados que perdieron. Añadió entonces que la contratación de exdiputados como asesores no iba a suplantar los espacios de los empleados que quedaban cesados.

Rolando Mata, Zoila Quijada, Misael Mejía y Róger Blandino Nerio son los exparlamentarios que durante esta legislatura serán asesores de fracción.

El primero dará acompañamiento en temas hacendarios, la segunda en temas sociales, el tercero en el campo de seguridad y el cuarto en aspectos políticos.

Hándal dijo que mandar a pedir información será la vía para “para evitar especulaciones”.