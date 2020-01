FMLN desconoce paradero de Sigfrido Reyes y alega persecución

No saben dónde está ni se han comunicado con Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa (2012-2015), buscado por las autoridades desde la semana pasada por delitos de corrupción. Así lo dijeron ayer los diputados Schafik Hándal y Carlos "El Diablito" Ruiz, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido de Reyes.

"Yo personalmente no he tenido comunicación. No puedo decir si otro compañero ha tenido comunicación", dijo ayer el diputado Ruiz, mientras participaba en una protesta a raíz de las investigaciones contra Reyes, a las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM).

Schafik Hándal, subjefe de la fracción legislativa del FMLN, agregó que desconocen si está fuera de El Salvador. "No, ninguna (comunicación). (Sé) lo que dicen las noticias, de ahí para allá no conozco nada más", dijo, al ser cuestionado si sabe sobre el paradero de Reyes.

El destino de Reyes no es incierto solo para el FMLN. El fiscal general, Raúl Melara, dijo el viernes pasado que Sigfrido Reyes abandonó El Salvador desde el 22 de noviembre de 2019 y no existe certeza de dónde está actualmente que la justicia lo requiere por delitos de corrupción.

"Su último destino conocido fue Francia, pero se especula puede estar en algún país de Europa como Rusia, o similar", dijo Melara. Agregó que hay que "ser sumamente iluso" para que alguien no se entere que está siendo investigado, aunque fue la misma Fiscalía General de la República (FGR) que le confirmó a Reyes en 2017 las investigaciones en su contra.

Con carteles en mano, los dos diputados y un grupo de manifestantes pidieron el "alto a la persecución política". Los legisladores coincidieron en que el proceso contra Reyes, su esposa Susi Rodríguez y 12 imputados es político. "Nosotros lo que sostenemos es el respeto al debido proceso y que se parta de la presunción de inocencia", dijo Ruiz.