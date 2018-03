FMLN desinstala tarima de sonido que había colocado afuera de su sede central

El FMLN agradeció esta noche, a través de su cuenta de Twitter, a la población salvadoreña que asistió este domingo 4 de marzo a las urnas.

"El FMLN agracece al pueblo salvadoreño su asistencia a las urnas este día, especialmente a los que votaron por nuestro partido y sus canditados".

El partido en el gobierno también agradeció a lo que llamó "nuestro ejército político electoral", por estar esta noche defendiendo "la voluntad popular".

Puede ver la evolución de los resultados aquí: elecciones 2018 resultados TSE

Las principales figuras del FMLN iniciaron la jornada electoral de este 4 de marzo expresando mediante diversos canales su confianza de mantenerse como la principal fuerza política en El Salvador. Nidia Díaz, diputada de la fracción legislativa y una de las principales dirigentes, afirmó a primeras horas de la mañana mediante el twitter @FMLNoficial que su llamado es que la gente busque la opción que les ha ayudado a salir adelante.

Así se desarrolla la jornada electoral desde el FMLN, el partido en el gobierno:

10:35 p.m. La tarima de sonido que había sido colocada afuera de la sede central del FMLN fue desinstalada, por lo que, se estima, no habrá celebración para el partido en el gobierno. Aunque el TSE apenas llevar un 12.53% del total actas escrutadas, la ventaja del partido ARENA es bastante sensible. Hecho, el partido tricolor ya ha realizado algunas celebraciones y candidatos ya se dan por electos.

Fuera de la sede central del @FMLNoficial se desinstaló la tarima de sonido, autoridades aún no emiten pronunciamiento. pic.twitter.com/aThm5q9Sfl — LPGPolitica (@LPGPolitica) 5 de marzo de 2018

Se fue la tarima móvil que estaba en la sede del @FMLNoficial. Militantes también se comenzaron a retirar. Medios continúan a la espera. pic.twitter.com/43mxEnOhtL — LPGPolitica (@LPGPolitica) 5 de marzo de 2018

9:00 p.m El FMLN emite un comunicado simple en el que agradece que las personas hayan ido a votar, pero no se proclama ganador de nada. Hasta esta ahora, el partido de oposición le lleva ventaja en las votaciones.

#ComunicadoOficial: agradecemos al pueblo salvadoreño su asistencia a las urnas este día, especialmente a los que votaron por nuestro partido y nuestros candidatos. pic.twitter.com/Yi1mmeTREZ — FMLN Oficial (@FMLNoficial) 5 de marzo de 2018

Desde las 2:30 p.m. se encuentran listos para ingresar al pabellón número 5 de CIFCO los digitadores de la transmisión de resultados del Tribunal Supremo Electoral que dará inició a las 4:00 p.m, hora en que dará inicio el punto cero del sistema informático que será utilizado para procesar los datos que contengan las actas provenientes de las 9 mil 422 JRV de todo el país.



10:45 a.m. La candidata a la silla edilicia por San Salvador, Jackeline Rivera, se presentó a emitir el sufragio al Centro de Votación habilitado en el Centro Escolar Benjamín Sol Millet ubicado en la Colonia Lomas de San Francísco, Block E, de la Calle a Huizúcar. Rivera emitió su voto en la JRV 340 y fue acompañada por uno de los principales perfiles para figurar como candidato a la presidencia de la república, Gerson Martínez.

El momento exacto de la votación de Jackeline Rivera en el centro escolar Benjamín Sol Millet. Keyla Noyola pic.twitter.com/yki5Ymmg1v — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) 4 de marzo de 2018

10:50 a.m. Miguel Pereira, candidato del FMLN-CD a la silla edilicia por la cabecera departamental de San Miguel, llegó a votar al Centro Escolar “Fe y Alegría”. Pereira, que busca un segundo periodo al frente de la silla edilicia, invitó en breves declaraciones a la prensa a toda la población a hacerse presente a votar. “Me siento muy contento porque San Miguel está venciendo la mentira, el pasado. Estamos listos para volver a trabajar por la ciudad”, declaró ante los medios de comunicación luego del sufragio.



10:23 a.m. Luis Rodríguez, candidato por el CD/FMLN para Antiguo Cuscatlán, votó en el Centro Escolar Walter Thilo Deininger. En esa escuela se ubica en cada elección el más grande centro de votación del municipio. Allí se esperan cerca de 12,000 votantes en 20 urnas. Rodríguez llegó acuerpado por activistas del FMLN y de CD. Sin embargo, a su cierre de campaña el miércoles pasa asistió el presidenciable del FMLN, Gerson Martínez para respaldarlo. El candidato destacó su confianza en la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para desarrollar este proceso.

"El proceso tendrá sus bemoles pero confiamos en la institucionalidad. Nosotros esperamos ganar no sólo en la municipalidad sino también los compañeros diputados y diputadas de la coalición y esperamos que a nivel nacional haya afluencia masiva a votar", dijo.

Foto de LPG/María José Saavedra

9:57 a.m. El diputado y candidato a la reelección por la bandera del FMLN, José Luis Merino, votó en la cancha de la Residencial San Antonio en Santa Tecla. “Vamos a esperar que la racionalidad llegue al corazón de los que tienen que tomar las decisiones. Vamos a ver qué es lo que sucede, no nos han comunicado nada, a mí no me han dicho nada y tenemos opinión por supuesto, pero nosotros hicimos lo correcto y la Constitución lo que demanda es que los candidatos no estén desempeñando, yo por supuesto que pedí permiso, me retiré y no he vuelto a las oficinas donde trabajaba. Yo hice lo que la ley manda”, expresó en relación a la demanda de inconstitucionalidad que se ha presentado en la Corte Suprema de Justicia.

"Yo hice lo que la ley manda", dice José Luis Merino con respecto a la demanda que han interpuesto sobre su candidatura. Video/G. Cáceres pic.twitter.com/q5OKFyaWQl — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) 4 de marzo de 2018

De esta manera se desarrollan las elecciones desde el partido mayoritario FMLN:

9:30 a.m. El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y la primera dama Margarita Escobar votaron en la Escuela Salesiana Domingo Savio, de la colonia Layco de San Salvador. El presidente votó en la JRV número 21 mientras que su esposa lo hizo en la JRV número 22. Cerén llamó a la ciudadanía a emitir el sufragio y dijo que había aún centros de votación con dificultades relacionadas a la falta de miembros para completar las Juntas Receptoras de Votos.

.@sanchezceren acudió a votar junto a su esposa al centro escolar Domingo Savio. F/Cortesía pic.twitter.com/GAPqDZvEKm — LPGPolitica (@LPGPolitica) 4 de marzo de 2018

9:20 a.m. La candidata a Alcaldesa de la cabecera departamental de Santa Ana por el FMLN, Cecibel Lau, se presentó a emitir su voto al Centro Escolar José Martí. La ciudadana pudo ejercer su derecho sin ningún contratiempo.

7:45 a.m. La candidata del FMLN participó en un desayuno con los habitantes de los condominios Darío González, en San Salvador.



6:00 a.m. Jackeline Rivera, la candidata por la Alcaldía Municipal de San Salvador del FMLN, empezó la jornada electoral con un recorrido por los centros de votación habilitados en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), y en el Instituto Nacional Francisco Menéndez (INFRAMEN), posteriormente llegó a la cripta de Catedral Metropolitana donde descansan los restos del Beato Oscar Arnulfo Romero a presentarle sus respetos.



La candidata expresó confiar en los organismos electorales y espera que la ciudadanía haga una fiesta democrática, "estamos a la espera que todo el apoyo que la capital nos dio se materialice este día”, dijo.