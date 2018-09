FMLN dice no y GANA reserva sobre reelección de fiscal Meléndez

Un rotundo no da la fracción del partido oficial, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a una posible reelección del fiscal general de la República, Douglas Meléndez. Para el partido, la actuación del funcionario ha sido sesgada porque considera que deliberadamente decide cuáles casos investigar y cuáles no, y toma como base si los hallazgos que puedan hacer van a perjudicar al partido de derecha ARENA.

"No (apoyamos la reelección). Este tipo de fiscales que buscan nada más salir en televisión diciendo cualquier cosa, embarrando a cualquiera porque le parece que así va a ganar simpatías para que lo reelijan no es un fiscal responsable y no solo lo digo yo, lo dice una serie de abogados de que no ha hecho su función para la que fue designado y por la cual juró", criticó el subjefe de fracción del FMLN, Schafik Hándal.

En ese mismo sentido opinó la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, quien además dijo que Meléndez está politizando la institución que dirige.

"Utilizando una institución como la Fiscalía para crear murmura, especulación, sin tener bases reales, uno dice ¿qué está pasando? Se está politizando la institución de Fiscalía", apuntó Díaz.

El jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, dijo por su parte que en su partido aún no se deciden si apoyarán o no la reelección.

"Nosotros vemos y recogemos el sentir de la población, muchas veces como grupo parlamentario calificamos de buena la gestión del fiscal, pero hay mucha gente que tiene duda e incertidumbre, de ahí nace la confianza que pueda tener la Fiscalía con la población, no con los políticos. Muchas veces se pide que las investigaciones sean imparciales y sean para todo el que cometa el delito, y aquí nosotros vemos que el fiscal dice que a ARENA no lo puede investigar; eso es natural, pero quienes lo forman deberían ser investigados", explicó Vásquez.

En las fracciones restantes el tema aún no se discute, pero el presidente de la Asamblea y diputado de ARENA, Norman Quijano, habló a título personal y expresó que él sí apoya a Meléndez.

Igual opinión tuvo el jefe de fracción del PCN, Antonio Almendáriz, quien dijo que él sí da su voto por la reelección.