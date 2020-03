FMLN inscribirá candidaturas a concejos municipales y a alcaldes del 9 al 23 de marzo

El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, anunció ayer que el partido abrirá del 9 al 23 de marzo las inscripciones de candidaturas a concejos municipales, diputados a la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano para los comicios del 28 de febrero de 2021.

Los militantes interesados se postularán a un cargo individual, no en planilla. Según Ortiz, los más de 40,000 afiliados acudirán a votar el 17 de mayo. Aseguró que el reglamento interno del partido da las condiciones para que más jóvenes y mujeres puedan participar. Aunque no hizo referencia al pasado, dijo que los requisitos son muy prácticos y que "ahora" no hay posibilidades de que "alguien" quiera bloquear o sacar de la competencia a algún candidato.