FMLN le dice al fiscal general que no tenga miedo y actúe con gallardía

La diputada del FMLN, Jackeline Rivera, dijo que la falta de recursos económicos no es justificación para que el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, pida una Comisión Internacional Contra la Impunidad para El Salvador (CICIES), similar a la que tiene Guatemala. La funcionarionaria de izquierda lo instó a no tener miedo y actuar con gallardía, porque las presiones se asumen con el cargo."Yo no sé de dónde ha salido el rumor. Lo que yo vi fueron las decoraciones del fiscal que decía que no tienen apoyo económico. Me parece que no es una justificación válida. Yo creo que debemos avanzar en lo que se está haciendo, en la investigación del delito, y que no debemos de tener miedo", dijo."No hay que tener miedo, no hay que acusar que como yo me siento intimidado, presionado, no tengo capacidad para impartir justicia, eso si es delicado. Un fiscal general de la República debe de actuar con gallardía, con firmeza y decir: mire desde el momento que usted asume como fiscal, sabe que va a tener presiones, sabe que siempre va haber descontento", agregó.Meléndez dijo esta semana que a raíz de las investigaciones que realizan, existen presiones contra la institución y el titular está recibiendo cuestionamientos y denuncias a nivel internacional.