FMLN negoció con pandillas fondos de alba alimentos por votos

Los pandilleros en prisión ya no querían recibir la comida que preparaba la empresa Alimentos Prácticos (ALIPRAC). En 2013 buscaban un cambio: exigieron a los altos mandos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido que gobernaba, que les permitieran preparar su alimentación con el propósito de obtener ganancias.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado certificar, basada en testimonios de dos expandilleros convertidos en testigos y videos de reuniones, que el FMLN valoró la propuesta de las pandillas e incluso prometió que podía ser posible el cambio de empresa que alimentaba a los reos. La oferta del partido de izquierda fue que una de sus empresas, Alba Alimentos, se encargara de la comida de los reclusos.

Un testigo nombrado por la Fiscalía con la identidad Salomón, expandillero de la facción Revolucionarios del Barrio 18, confesó que la propuesta del FMLN ocurrió en una de las “ocho ó 12 reuniones” que tuvieron con los exministros Benito Lara y Arístides Valencia entre octubre y noviembre de 2013 (cuando ambos eran diputados). La mayoría fue en la iglesia Episcopal Anglicana, con el obispo Martín Barahona, según la FGR.

A una reunión llegaron, además de Lara y Valencia, otras figuras de peso en la interna efemelenista: José Luis Merino y Medardo González, quienes dijeron a los pandilleros que “se iba a quitar a la empresa ALIPRAC como proveedora de alimentos y que con la empresa Alba Alimentos iban a proveer los fondos”, asegura textualmente la FGR, según se lee en la acusación del caso.

Salomón contó a los fiscales que Merino y González ofrecieron que los pandilleros encarcelados se encargaran de preparar la comida y repartirla en las prisiones. Y Alba Alimentos, empresa del conglomerado Alba Petróleos, que nació con fondos de Venezuela y alcaldías gobernadas por el FMLN, pagaría a los reos que hicieran esas actividades.

“Asimismo, con fondos o dinero de Alba Alimentos se crearían fuentes de empleo para la población interna, además, hablaron sobre un programa de créditos que iban a administrar los mismos pandilleros”, agrega la Fiscalía en las investigaciones que presentó el sábado 1 de febrero al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador contra siete vinculados a esas negociaciones.

Las pruebas fiscales dan cuenta de que no fue la única oferta del FMLN, partido ligado a la tregua entre pandillas (2012-2013): prometieron que Ricardo Perdomo ya no sería ministro de Seguridad. Plantearon el uso de brazaletes electrónicos para que pandilleros salieran de prisión. Ofrecieron inversión de $100,000 en los lugares donde las pandillas no se agredían, conocidos como “municipios santuarios”.

Además, aseguraron que podían quitar a los militares de la seguridad en las calles para beneficiar a las pandillas. Y como resultado de esas negociaciones, el FMLN dio aproximadamente $433,000 a las pandillas, asegura la FGR. Todo para manipular las elecciones a favor de la fórmula de Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz, que ganó la Presidencia en 2014.

Llegó un momento en que los pandilleros desconfiaron de la legitimidad de Benito Lara y Arístides Valencia para negociar. Pidieron hablar con Salvador Sánchez Cerén, pero la Fiscalía no ha logrado documentar que haya ocurrido una reunión con el expresidente de la República. Lo que sí sostiene el documento fiscal es que Valencia y Lara aseguraron a los pandilleros que Sánchez Cerén avaló las negociaciones.

“Miren, nosotros en ese sentido somos respetuosos y el partido sabe que estamos reunidos con ustedes, además el profesor Sánchez Cerén, dio la autorización para que nos reuniéramos con ustedes”, dijo en una reunión Benito Lara, exministro de Seguridad, de acuerdo con la Fiscalía. Y en otra ocasión Arístides Valencia les dio “un abrazo y saludos del profe”.

Lara y Valencia son dos acusados. Los otros cinco vinculados a los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas son Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador con ARENA; Paolo Luers, experiodista y columnista; Wilson Alvarado, dirigente de la organización Grupo Náhuatl; Raúl Mijango, exmediador de la tregua; y Salvador Ruano, fallecido exalcalde de Ilopango. Norman Quijano tiene un proceso aparte.

A pesar de que los testimonios recabados por los fiscales revelan que José Luis Merino y Medardo González se reunieron y negociaron con pandilleros, la Fiscalía no acusa a ninguno. Tampoco al obispo anglicano Martín Barahona, que, según las investigaciones, prestó la iglesia para las reuniones y estuvo presente, en San Salvador.

Tanto Benito Lara como Arístides Valencia no han querido confirmar ni negar las reuniones con pandilleros, pero han coincidido en que son inocentes. Valencia, que regresó al país el miércoles pasado tras salir el lunes 27 de enero, señaló ayer que no ha tratado de huir de la justicia: “Estoy confiado de mi inocencia”, dijo sobre los videos que tiene la FGR de las reuniones con pandillas.

LA PRENSA GRÁFICA intentó obtener las versiones de José Luis Merino y Medardo González, pero hasta el cierre de esta nota no contestaron llamadas telefónicas. Hoy, el Juzgado Segundo de Paz hará la audiencia inicial contra los siete acusados para definir si el caso pasa a la etapa de ampliación de pruebas. La FGR pide que todos sigan en libertad y absolución para el exalcalde Ruano, porque ya falleció.

Dirigentes FMLN involucrados

Expandilleros aseguran que se reunieron con cuatro dirigentes del FMLN en 2013-2014, pero la Fiscalía acusa solo a dos. También mencionan al expresidente Salvador Sánchez Cerén.

OFERTAS DE FMLN

Comida en penales

El FMLN ofreció cambiar empresa de comida en penales, como pedían las pandillas.

Empleo a pandilleros

Alba Alimentos podía dar empleos a pandilleros en prisión, dijo el FMLN, según Fiscalía.

Cambio de ministro

FMLN prometió a maras que Ricardo Perdomo no seguiría como ministro de Seguridad.

Quitar militares

Exfuncionarios ofrecieron quitar a militares de las calles para beneficiar a pandillas.

Créditos a pandilleros

Las pandillas podían administrar su propio programa de créditos gracias al FMLN.

Inversión en municipios

Partido ofreció dar $100,000 a cada “municipio santuario” para ayudar a pandillas.