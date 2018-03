FMLN no descarta estatizar sistema de pensiones

Lee también

El secretario general del FMLN, Medardo González, expresó esta mañana, en la entrevista Frente a Frente, que no descartan la posibilidad de nacionalizar el sistema de pensiones.El máximo dirigente del partido de gobierno dice que hay que buscar solución al tema. González criticó la actitud de ARENA, ya que considera que no se está dando solución a la problemática de las pensiones."El ministro de Hacienda habló de estatizar las pensiones, yo estoy de acuerdo. El Gobierno lo dirá llegado el momento", expresó González en la entrevista Frente a Frente.Las declaraciones de González se dan en un momento en el que el partido ARENA también ha cuestionado que no hay voluntad por parte del Gobierno ni del FMLN en discutir realmente los temas que afectan al país.Incluso, ARENA decidió poner pausa al diálogo de las mesas técnicas y cuestionó que nunca se haya integrado la mesa de pensiones.En otro tema, González dijo que ellos están dispuestos a seguir negociando por el tema del Presupuesto 2017 y esperan que "ARENA reflexione y regrese a las mesas de diálogo".