FMLN no logró apoyo para votar por presupuesto

Lee también

La idea que tenía el partido FMLN de terminar esta semana con la buena noticia de que se aprobó el presupuesto no se logró, pues el partido de gobierno no alcanzó los adeptos necesarios para que en la primera sesión plenaria del año hubiese la concurrencia de 43 votos.La sesión estaba convocada para las 9 de la mañana, al filo de las 10 de la mañana el Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) cerraban filas y dejaban claro que sus bancadas no estaban en la disponibilidad de dar sus votos para la aprobación. También hicieron un llamado al presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, para que aceptara la propuesta de modificar el proyecto de presupuesto presentado por el ministro de Hacienda.La propuesta presentada por el PCN y el PDC consiste en la incorporación en el decreto del presupuesto de siete rubros, hasta ahora sin financiamiento.Primero piden $4,532,878 para complementar el escalafón de Salud, $4,000,000 para aplicarlos en la ley de veteranos de la Fuerza Armada y desmovilizados del FMLN, $230,000,000 para el pago de pensiones del INPEP e ISSS, $50,000,000 para el pago de pensiones de los militares del IPSFA, $35,000,000 del presupuesto extraordinario del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones de 2018 y $110,000,000 para el subsidio al consumo de la energía eléctrica.“Este día es difícil aprobar el presupuesto, este es un mensaje que estamos enviando a través de ustedes al ciudadano presidente de la república, él tendrá que dar una respuesta ya sea ahora, mañana o en la conmemoración de los 25 años de los Acuerdos de Paz”, dijo el jefe de fracción del PCN, Mario Ponce, haciendo énfasis en la importancia de una pronta aprobación del plan de gastos.También el diputado del PDC Rodolfo Parker dijo que están “poniendo al servicio de la gente nuestras mejores capacidades en dirección a que sí contemos con un presupuesto, pero también el respetuoso llamado al señor presidente de la república para que también dé él el paso. Necesitamos que el proyecto de presupuesto sea modificado”.Minutos después de que el FMLN se quedó sin el apoyo del PCN y PDC, el presidente de GANA, Andrés Rovira, y tres diputados dieron una conferencia para respaldar el presupuesto.Inmediatamente después, el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de GANA, Guillermo Gallegos, dejó prácticamente sin validez lo que la dirigencia del partido había dicho, pues aseguró que él y siete diputados más no iban a votar por el presupuesto si no se modificaba y reenviaba. (Ver nota aparte).Por la tarde, mientras la sesión plenaria seguía, el presidente Salvador Sánchez Cerén emitió su postura y aceptó la propuesta que el PCN y el PDC habían hecho por la mañana.“He conocido las propuestas del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Gran Alianza Nacional (GANA), respecto de modificaciones necesarias en el proyecto del Presupuesto General de la Nación 2017, las cuales califico como positivas. En este sentido, exhorto a los partidos políticos a realizar los ajustes necesarios para poder reforzar importantes partidas presupuestarias referentes al programa de veteranos del FMLN y la FAES, y al fortalecimiento de la partida de remuneraciones de Salud”, se lee en la postura que fijó Sánchez Cerén.Es decir, el mandatario estaba dando luz verde a los partidos para hacer las modificaciones pertinentes. Dentro de las facultades que la Asamblea Legislativa tiene está la de modificar el presupuesto, o sea, pueden reorientar fondos que están en una partida y mandarlos para otra, siempre y cuando no se excedan del total presupuestado.En reiteradas ocasiones, los diputados han dicho que salud, educación y seguridad son partidas a las que no se les puede quitar fondos asignados.Haciendo una sumatoria de todos los montos que los partidos PCN y PDC propusieron incorporar, resulta que son $433,532,878 los que, después de la propuesta del presidente, se tendrían que reorientar de las partidas ya presupuestadas.