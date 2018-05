FMLN promete acceso a medios el día de elecciones

El FMLN promete dar acceso a los medios de comunicación y prensa el día de las elecciones internas del candidato a la Presidencia de la República, que se celebrará este 27 de mayo, según dijo ayer el secretario general del partido, Medardo González.

“Va a ser un proceso abierto para la prensa. La Comisión Especial Electoral ya tiene experiencia, la comisión ya está organizando todo, se van hacer votaciones en los 14 departamentos y la prensa está invitada a que esté con nosotros ese día (27 de mayo)”, prometió el secretario general del FMLN, en el espacio de la entrevista de “Frente a frente”.

Generalmente, el FMLN desarrolla sus eventos in ternos sin acceso a los medios. Los contendientes son el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y el canciller de la república, Hugo Martínez, quien ha pedido permiso presidencial mientras se desarrolla el proceso.

González también dijo que los resultados de quien resulte ganador se conocerán el mismo día. “Los resultados van hacer conocidos ese mismo día, no tendrá por qué esperar más”, sostuvo.

El dirigente del FMLN aseguró que aún no han cerrado el padrón electoral y esperan subir de 25,000 a 50,000 afiliados, que serán los que acudirán a votar.

El exdiputado dijo que esperan que el FMLN no quede fraccionado o dividido como le pasó a ARENA, según él. “Lo que espero es que el FMLN no quede así después de las elecciones del 27 (de mayo)”, señaló.

Reiteró que la comisión política, máxima dirigencia del FMLN, desistió de cargar los dados a favor de Gerson y abrió el proceso interno para que inscribiera a Hugo Martínez.

Sin embargo, a su juicio, las elecciones no es el único método democrático para elegir, pues dice que el consenso es otra vía para que la gente apoye o no a un candidato. Sostuvo que ellos han “practicado el consenso como forma democrática de elección” y han tenido “buenos resultados”, aunque dijo que esta vez no les resultó.