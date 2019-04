FMLN propone cargar más impuestos a empresarios para financiar educación

El diputado del FMLN y miembro de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa Damián Alegría dijo que si queremos mejor educación es necesario subir la tributación.

Eso implica, aseveró, no solo combatir la evasión fiscal, sino también cargar con más impuestos a las empresas con ganancias de más de $500,000.

"Esta tributación no es para la gente, es para las empresas. No estoy hablando de subirle los impuestos a la gente trabajadora. No. Ahí más bien es subirles el techo del límite inferior desde donde tienen que empezar a tributar en la declaración de renta", indicó.

"Que se les suba impuesto a empresas que tienen ganancias arriba de medio millón o un millón de dólares para financiar la educación y muchas cosas más. No se trata de un impuesto regresivo contra la población, se trata de un impuesto progresivo para que los que tienen más paguen más", agregó.

Defendió que no lo hicieron durante el gobierno por el partido ARENA, y los partidos pequeños que fueron sus aliados nunca los acompañaron con los votos. "Recuérdese que nunca tuvimos mayoría simple, siempre dependimos de los votos de otros partidos, que muchas veces era GANA. Pero GANA viene de ARENA y tienen vínculos fuertes con muchos empresarios que al final los presionaban para que no apoyaran", mantuvo.

El diputado de ARENA René Portillo Cuadra dijo que poner un impuesto es una propuesta que puede ser viable, pero no la única (para) subir la tributación.