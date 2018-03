FMLN rechaza la propuesta de reforma a pensiones de la ICP

Lee también

La propuesta para reformar el sistema de pensiones presentada por la Iniciativa Ciudadana por las Pensiones (ICP) y que cuenta con el visto bueno de los patronos, los trabajadores, las AFP y el de los expertos académicos fue rechazada por el FMLN porque, según el partido oficial, no resuelve el problema del financiamiento que tiene el Gobierno.La diputada del FMLN y presidenta de la comisión de hacienda y especial del presupuesto, Lorena Peña, dijo que estaba claro que la propuesta de la ICP no contempla el sistema mixto que el Gobierno propuso y que el problema de financiamiento actual se debe a que cada vez hay más casos de empleados que han cotizado en el sector privado pero que terminan recibiendo una pensión de parte del gobierno central.“Entiendo que la propuesta que presentaron ASAFONDOS y ARENA no contiene el sistema mixto, entonces no resuelve el problema del financiamiento de las pensiones que cada día crece más por los que se pasan del sector privado a ser financiados por el sector público; sin embargo, hay que estudiarla y deben demostrarla con números porque en el tema de hacienda la retórica está buena, pero al final hay que ver los números y si eso efectivamente ayuda a que el Gobierno tenga una fuente de financiamiento para las pensiones que le cargan por obligación”, declaró la diputada Peña.La propuesta de la ICP promueve que se aumente la cotización del 13 % al 15 % que sería un aporte extra dado por el empleado y por el patrono; también contempla la creación de un fondo de reservas que se usará en aquellas personas que agoten su cuenta individual, con esta reserva se le quita al gobierno central la obligación de asumir el costo total de las pensiones vitalicias; además, da facultad a las AFP de que inviertan los fondos de manera que estos crezcan más y en caso de que el Gobierno quiera obtener préstamos con este dinero podrá hacerlo pagando una tasa de interés de mercado vigente; por otro lado, también la propuesta da la posibilidad a los empleados de que puedan hacer una especie de préstamo con el dinero que han ahorrado y en aras de que no afecte cuando estén jubilados, deberán devolverlo con tiempo; y por último, la iniciativa plantea mecanismos para controlar y garantizar que nadie en el sector formal se quede sin cotizar una AFP.La iniciativa ingresó ayer a la Asamblea Legislativa; sin embargo, no fue discutida por los diputados durante la sesión plenaria. Será la comisión que preside Peña la que llevará el estudio de la propuesta.En el escenario de que el FMLN no apoye la propuesta, no serían necesarios sus votos para aprobarla pues solo requiere de 43 y con las demás bancadas se logran.