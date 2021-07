FMLN retoma propuesta de ley para ayudar a personas en impago

Ayudar a la gente que ha sufrido un percance que le impide cumplir con sus obligaciones en cuanto a pagos es el objetivo de la propuesta de ley presentada ayer por el FMLN en la Asamblea Legislativa.

La pieza, presentada por las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta, consiste en casi medio centenar de artículos y tiene como base la propuesta presentada en la legislatura anterior por Yanci Urbina y que fue denominada Ley de Insolvencia.

"En esta ley se busca establecer un proceso administrativo para casos justificados de personas que por A o B motivo —perdida de empleo, que no se les renovó contrato, por enfermedad crónica que implica un gasto extraordinario, entre otras— no pueden cumplir con sus compromisos de pago en créditos financieros o en casas comerciales", explicó Belloso.

La iniciativa contempla beneficios tales como la reestructuración de la deuda y su consolidación, períodos de gracia para pago de cuotas, exoneración de recargos, comisiones o multas, ampliación de plazos para pago de deudas y líneas de créditos especiales.

El mecanismo para manejar dicha ley, si esta llega a aprobarse, será regulado por la Defensoría del Consumidor, explicaron las legisladoras.

En ese sentido, tanto Argueta como Belloso, agregaron que la idea no es fomentar el impago sino dar oportunidades a aquellas personas que adquirieron una deuda y se enfrentan a un contratiempo que dificulta los pagos.

"Encontrar un mecanismo que permita que las personas que, por un motivo justificado, no han podido cumplir con compromisos de pago tengan una opción que no los lleve hasta una vía judicial", indicó Belloso, "sobre todo en un momento donde los despidos son masivos en instituciones; esta Asamblea no es la excepción, y lo vemos reflejado también en las alcaldías municipales", agregó.