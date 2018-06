FMLN se rehúsa a entregar datos de financistas, a pesar de ya haber sido sancionado por lo mismo

Abogados que representaron al FMLN ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) alegaron que no pueden entregar información de sus financistas en 2018 por ser confidencial.

Para los representantes de Acción Ciudadana (AC), esto representa una preocupación para la democracia del país, puesto que sin la información, no se conoce el origen de los fondos y, por lo tanto, no se sabe si las decisiones de los partidos responden a intereses ocultos.

“Si no se conocen, pues no sabemos quiénes están detrás y cómo afecta la democracia y a qué intereses están atados”, declaró Denise Siliézar, investigadora de AC.

El TSE ya impuso una multa al FMLN por no reportar financistas en 2014 y 2015. La sanción fue de $31,622.40 por no justificar el origen de $7,307,920. El artículo 71, literal a, de la Ley de Partidos Políticos (LPP) contempla como una falta “incumplir la obligación de llevar contabilidad formal y contar con una auditoría interna”. En este caso, la sanción para el FMLN podría ser de 55 salarios mínimos, situación que para AC no es suficiente, pues no tiene una repercusión mayor, en comparación con, por ejemplo, si se les negara la deuda política para evitar reincidencias. “Si el partido no entrega la información, lo único es que lo sancionan, paga una multa y nada más. No hay una obligación, no hay un mecanismo para afectar la competencia electoral del partido que se resista a entregar esta información”, indicó Escobar.