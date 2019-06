FMLN sigue sin definir ganador de elecciones internas

El FMLN sigue sin definir el ganador de las elecciones internas celebradas el pasado domingo. Ayer por la noche, la Comisión Especial Electoral del partido informó que hoy iniciará el escrutinio final, tras lo cual dará a conocer los resultados.

"Después de efectuado el escrutinio final y de haber los recursos de nulidad y de impugnación, esta comisión anunciará los resultados finales. Llamamos a la militancia y a los dos candidatos a seguir pendientes de las diferentes informaciones que estaremos brindando", declaró Silvia Cartagena, coordinadora de la Comisión Electoral del Frente, en un mensaje transmitido por Facebook.

Esta vez, empero, Cartagena indicó que el exvicepresidente y candidato a secretario general Óscar Ortiz obtuvo 10,219 votos (un 48.4 %), mientras que por Arístides Valencia, exministro de Gobernación, votaron 9,694 militantes (45.9 %). En la conferencia que dio por la mañana, Cartagena no proporcionó datos preliminares.

Ortiz se declaró como ganador de las internas la misma noche del domingo. Pero la polémica dentro del partido, y ante la opinión pública, se abrió cuando la coordinadora desmintió las declaraciones de Ortiz. Cartagena aseveró que la diferencia entre Ortiz y Valencia era "demasiado limitada".

Ayer Ortiz convocó a una rueda de prensa en donde reiteró que había sido electo por la militancia del FMLN como nuevo secretario general. "Compañeras y compañeros, les saludo y felicito nuevamente. Hemos ganado la elección a la Secretaría General del FMLN. Nadie nos puede quitar el triunfo, que es de ustedes", expresó.

Cartagena dijo que la comisión ha recibido ocho recursos de nulidad de ocho municipios ubicados en los departamentos de Cuscatlán, Sonsonate, San Vicente, San Miguel, Usulután y Morazán. El 100 % de las actas ya estaba en manos del partido ayer por la noche, según comentó durante la transmisión.

"Por respeto a mi partido y a cada militante honesto me he abstenido de hacer comentarios, pero ante las publicaciones falsas por parte de mi contrincante, debo desmentir. Me encuentro adelante en los departamentos de Santa Ana, San Salvador, Cabañas, Usulután, Morazán y La Unión", afirmó Arístides Valencia, otro de los aspirantes a tomar las riendas del FMLN.

El equipo de Ortiz aseguró ayer por la mañana que el 99.12 % de las actas de las elecciones han sido escrutadas. Jackeline Rivera, exdiputada del FMLN, señaló que la elección de secretario general está "sesgada" y asegura que solamente faltan seis actas de seis municipios en los que existiría un máximo de 247 votos, que no incidirán en el resultado final. Agregó que desconocerán los resultados si en 24 horas no se publican o si el resultado aparece alterado. Ortiz dijo que hoy exigirá a la actual dirigencia que haga una transición transparente. Ha convocado a sus seguidores a una concentración en el 1,316, el local del partido.