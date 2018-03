FMLN y FGR difieren de crear comisión contra la impunidad

Lee también

La diputada del partido en el Gobierno, FMLN, y coordinadora de fracción en la Asamblea Legislativa, Norma Guevara, y el fiscal general de la república, Douglas Meléndez, tienen opiniones diferentes acerca de si instaurar una Comisión Internacional Contra la Impunidad para El Salvador (CICIES), similar a la que existe en Guatemala.Guevara consideró ayer, en la entrevista de Canal 12, que habría injerencia si el país pidiera el apoyo de una CICIES, pues cree que debe prevalecer la soberanía. “Nosotros somos amigos de la cooperación, de la integración de los Estados, de la complementariedad, de la solidaridad, más nunca de la injerencia externa en las decisiones que corresponden al Estado salvadoreño”, dijo la legisladora.En tanto, en una visita que hizo ayer a la Asamblea Legislativa el fiscal general, Douglas Meléndez, reiteró que están analizando el tema y que podrían existir condiciones para pedir esa comisión contra la impunidad. “Nosotros estamos analizando eso. Lo que he dicho, prácticamente, es que nosotros estamos analizándolo, porque habrá unas condiciones que ya se están dando, no he dicho que directamente la voy a pedir, sino que las condiciones que nosotros tenemos en nuestra institución prácticamente nos están llevando a analizar esa posibilidad”, dijo.Semanas atrás, Meléndez no descartó pedir apoyo para crear una CICIES ante la falta de recursos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las presiones contra la institución y el titular, a raíz de las investigaciones que realizan.El presentador le pidió a Guevara su valoración sobre las declaraciones del fiscal, a lo cual respondió: “Peor todavía, imagínese usted que por pobre yo, digamos, yo soy pobre en un pueblo y quiero ser igual que otro, y como soy pobre, para decir: ‘Me voy a ir a entregar a quien tenga dinero”, a que me diga qué hacer. ¡Jamás, eso no! Porque si pobre está el fiscal de recursos, igual está el IPSFA, están todos”, respondió.Guevara lamentó que sea la Fiscalía, la autoridad más importante y con gran peso en la sociedad, la que esté queriendo solicitar apoyo externo, porque su rol es impedir la impunidad. Aseguró que los guatemaltecos “no están tan contentos” con la CICIG, pero dijo que sí debemos estar contentos por nuestras instituciones, e hizo referencia al Tribunal de Ética, al IAIP, “aunque a veces se le pasa la mano”, y a la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción.En Guatemala fue a través de la CICIG como se destapó el caso La Línea, una red que, según las autoridades, era comandada por el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.El presidente de ARENA, Mauricio Interiano, ha dicho que respaldan una CICIES. Por otra parte, según el criterio de la embajadora de Estados Unidos, Jean Manes, es necesario apoyar a la Fiscalía y reforzar la institucionalidad.